„Fachhandelsmarke des Jahres 2020”

Plus X Award für KitchenAid

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 10.03.2020

KitchenAid ist bekam einen Plus X Award verliehen. (Bild: KitchenAid)

Die amerikanische Kult-Küchenmaschinen-Marke KitchenAid wurde von der Plus X Award-Jury als „Fachhandelsmarke des Jahres 2020” in der Kategorie „Küchenmaschinen“ geehrt.

Seit nunmehr 17 Jahren gibt es den Plus X Award. Dieser gilt mit seinen „internationalen und unabhängigen Fachjuroren“ als „weltgrößter Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle“. „Der Award wurde als Projekt zum Schutz und zur Stärkung der Marke und des Handels sowie zur verbesserten Orientierung des Endverbrauchers initiiert. Mit dem Preis werden Unternehmen und Produkte in den Kategorien Innovation, Design, High Quality, Bedienkomfort, Funktionalität, Ergonomie und Ökologie ausgezeichnet“, wie die Initiatoren beschreiben.

Mit der Sonderauszeichnung „Fachhandelsmarke des Jahres“ würdigt der Plus X Award Marken, die sich „in besonderem Maße in der Zusammenarbeit mit dem Handel verdient“ machen, wie es heißt. Der Preis basiere nicht auf dem Urteil der Expertenjury, sondern auf einer deutschlandweiten Umfrage des Deutschen Instituts für Produkt- und Marktbewertung unter Fachhändlern und Fachhandwerkern. Dieses Jahr stimmten insgesamt 532 deutsche Fachhändler sowie 506 Fachhandwerker ab und sie wählten KitchenAid als Favoriten in der Kategorie „Küchenmaschinen“ aus.

Eine große Ehre

„Diese Auszeichnung betrachten wir als eine große Ehre an. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Handel ist ein wichtiger Teil unserer strategischen Ausrichtung und wir sind stolz auf das Vertrauen, das in uns gesetzt wird.“, erklärt Nicole Thiery, Market Leader Germany & Austria KitchenAid SDA.