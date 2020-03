Von globalen Folgen und lokalen Aussichten

E&W 3/2020: Branche im China-Koller

Hintergrund | 0 | | Redaktion | 11.03.2020

Die E&W-Märzausgabe ist da.

Welche Auswirkungen hat das Coronavirus auf die Elektrobranche, welche Entwicklung nimmt die Photovoltaik dieses Jahr in Österreich und was bedeute ein sensationelles Jahr für Electrolux. Diesen und anderen Fragen sind wir in der März-Ausgabe der E&W nachgegangen. Lesen Sie hier eine kleine Vorschau über die E&W 3/2020.

Die Coverstory der E&W-Märzausgabe dreht sich – wie so vieles derzeit – um das Coronavirus und dessen Auswirkungen auf die Elektrobranche. Wir haben uns bei Vertretern von Handel und Industrie umgehört, um ein umfassendes Stimmungsbild samt möglicher Szenarien wiedergeben zu können und das Ganze – zumindest ansatzweise – auch in Zahlen zu gießen.

ElectronicPartner ist mit viel Elan ins neue Jahr gestartet. Darauf aufbauend will GF Michael Hofer 2020 einige Akzente setzen. Bei Samsung wiederum lässt man beim European Forum 2020 auf Malta mit ehrgeizigen Zielen aufhorchen. Tolle Preise gab es schließlich für zwei Energiespar-Auskenner unter den Lehrlingen in Kärnten und Tirol.

Wie es um die Zukunft der Photovaltaik in Österreich bestellt ist, erläutert PVA-Vorstand Herbert Paierl im E&W-Interview. Für eine echte Erfolgsgeschichte müssten demnach die gebündelten Kräfte aller Beteiligten mobilisiert werden – und das möglichst rasch. Volle Veranstaltungsräume sind seit jeher ein Markenzeichen der Schrack Infotage. Auch heuer strömten wieder zahlreiche Elektrotechniker zu der traditionellen Event-Reihe wieder, um sich aus erster Hand zu informieren.

Hausgeräte

Im Hausgeräteressort baten wir Electrolux Austria GF Alfred Janovsky und Marketingleiter Martin Bekerle zum Interview. Wir sprachen ua. darüber, was es für ein Unternehmen bedeutet, wenn man ein „sensationelles“ Jahr hinter sich gebracht hat, welche Rolle dem stationären Fachhandel in Zeiten zunehmender Geschwindigkeit zukommt und warum der österreichische Weg oftmals der erfolgreichere ist.

Auch Christoph Lang baten wir zum Gespräch. Der iRobot Austria GF berichtet dabei über erfolgreiche Marktentwicklungen und über seinen Wunsch, den Erfolg mit dem traditionellen Fachhandel teilen zu können – doch der wendet sich von der Haushaltsrobotik eher ab, als dass er die Chance, die diese Kategorie bietet, wahrnimmt, wie Lang berichtet.

Telekom

5G stellt nicht nur die Netzbetreiber vor neue Herausforderungen. Auch der Regulator muss sich anpassen. Wir sprachen deswegen mit Klaus Steinmaurer, RTR-GF für den Bereich Telekommunikation und Post über ein neues Leitbild für die RTR und was dies mit Science Fiction zu tun hat.

Multimedia

Im Multimedia-Teil wird’s diesmal politisch. Notgedrungen, denn die FPÖ hat eine Kampagne zur Abschaffung der GIS-Gebühren gestartet und rührt in diesem Rahmen auch die Trommel für die legale, GIS-freie Nutzung von Streaming-Angeboten am TV-Schirm – vorausgesetzt, die Empfangsteile werden entfernt. Für diesen heiklen Eingriff will man den EFH gewinnen.

Weiters werfen wir einen Blick auf die mehr oder weniger stillschweigend erfolgte Verlängerung der SD-Ausstrahlung am Satellit, stellen die Frühjahrs–Neuheiten von Panasonic vor und lassen WISI-GF Christian Koller zu Wort kommen, wie er die weitere Entwicklung der SAT- und Antennenbranche einschätzt.