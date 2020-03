Veranstaltung darf nicht wie geplant stattfinden

PVA sucht Alternativkonzept zum PV-Kongress

Photovoltaik | 0 | | Wolfgang Schalko | 11.03.2020

Der PV-Kongress 2020 war völlig ausgebucht – nun wird auf Hochtouren an einem Alternativkonzept gefeilt.

Auf Grund der behördlichen Anweisung dürfen Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen nicht mehr abgehalten werden – das betrifft auch den völlig ausgebuchten PV-Kongress, der nächsten Donnerstag in der WKÖ stattfinden sollte. Der Bundesverband arbeitet daher zurzeit an einem Alternativkonzept für den PV-Kongress. Nähere Informationen zum Ablauf der Veranstaltung sollen in den nächsten Tagen folgen.

Wie der PVA mitteilte, werden bereits angemeldete Teilnehmer/innen via E-Mail über die neue Situation informiert. Bei Fragen kann man sich auch telefonisch direkt unter 01/522 35 810 oder via E-Mail an office@pvaustria.at an den PVA wenden.

Von der Notwendigkeit einer solchen Veranstaltung und der Dringlichkeit der Thematik zeugte indes das heuer besonders hohe Besucherinteresse: Aktuell standen keine Teilnehmerplätze mehr zur Verfügung, sodass man bereits die neue Teilnahmemöglichkeit via kostenpflichtigem Livestream initiiert hatte.