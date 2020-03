Modulare Lösungen für jeden Platzanspruch

uRage mit starkem POS-Auftritt

Multimedia Bilder | 0 | | Wolfgang Schalko | 11.03.2020 |

Für seine Gaming-Eigenmarke uRage bietet Hama nun umfassende POS-Unterstützung.

Zur vergangenen IFA in Berlin hat Zubehörspezialist Hama mit uRage eine Eigenmarke für den Gamingbereich vorgestellt. Das Sortiment wird seither kontinuierlich ausgebaut und umfasst Mäuse, Tastaturen, Headsets und Streaming-Produkte in unterschiedlichen Preiskategorien. Nun wird auch die POS-Unterstützung für die Marke uRage stark erweitert.

Das POS-Konzept umfasst zahlreiche Module und kann je nach Platzbedarf individuell eingesetzt werden. Vom Shop-Plakat über Einzelpräsenter bis hin zur 3-Meter-Gondel sind die Präsentationsmöglichkeiten aufeinander abgestimmt und damit äußerst variabel.

Der aufmerksamkeitsstarke Auftritt in auffälligem Schwarz-Blau spricht Gamer zielgruppengerecht an, sorgt beim Endkunden für einen guten Überblick und führt so zu höheren Abverkaufszahlen. Infos über alle POS-Varianten für uRage erhalten interessierte Händler über den Außendienst von Hama.