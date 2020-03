Editor's Choice [Updates] für die Branche – laufend - 12. März 2020, 12.16 Uhr

Ticker: Das Coronavirus und die Folgen

Nach einer Phase des Zu- und Abwartens scheinen sich die Ereignisse nun zu überschlagen. Hier finden Sie immer die aktuellen Entwicklungen: Ratenzahlung und Stundung für SVS-Versicherte | Hilfe für heimische KMU: aws Überbrückungsgarantie | 5 Maßnahmen gegen Umsatzeinbruch im Handel | Experten rechnen inzwischen mit einem Preissprung in der UE ...

Ratenzahlung und Stundung für SVS-Versicherte

Die Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) bietet ihren Versicherten ab jetzt die Möglichkeit der Stundung bzw. Ratenzahlung. „Wer vom Corona-Virus direkt oder indirekt betroffen ist oder mit massiven Geschäftseinbußen rechnet und dadurch Zahlungsschwierigkeiten hat, wird von uns bestmöglich unterstützt“, verspricht SVS-Obmann Peter Lehner. (12.03.2020, 12.15 Uhr)

10 Mio Euro Hilfe: Unternehmen können Garantien ab sofort beantragen

Immer mehr österreichische Unternehmen sind von den wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus negativ betroffen. Insbesondere entstehen durch Änderungen bei Lieferketten und Kundenbeziehungen Mehrkosten, die zwischenfinanziert werden müssen. Zur raschen Hilfe für heimische KMU steht ab sofort die aws Überbrückungsgarantie „Garantie in Zusammenhang mit der Coronavirus-Krise“ im Ausmaß von 10 Millionen Euro bereit. (12.03.2020, 11.30 Uhr)

5 Maßnahmen gegen Umsatzeinbruch im Handel

Laut einer Handelsverbandbefragung untern Non Food-Händlern sind aktuell in den Geschäften schon Frequenzrückgänge von teils mehr als 30% spürbar. Um etwaige existenzbedrohende Folgen abzufedern, fordert der Handelsverband ein unmittelbares Stabilitätspaket mit fünf konkreten Sofortmaßnahmen. (12.03.2020, 11.16 Uhr)

Preissprung in der Unterhaltungselektronik?

Mit weitreichenden Folgen rechnen Experten für die globale Displayproduktion, mit Einbrüchen von bis zu 20% allein im Februar. (12.03.2020, 08.36 Uhr)

Corona-Krise: Die PV-Branche bangt

Aufgrund der vorwiegend in China ansässigen Fertigungsstätten für Endprodukte, Komponenten und Bauteile zählt die Solarbranche zu den Hauptbetroffenen der Corona-Problematik. Laut dem deutschen „pv magazine” führt die aktuelle Krise der Solarbranche ihre höchst problematische Abhängigkeit von China auf sehr drastische Weise vor Augen. (12.03.2020, 08.26 Uhr))

Die Telekom-Branche im Ungewissen

CoV stellt auch die Telekom-Branche vor vielfältige Herausforderungen. Einerseits geht es um die Warenversorgung. Andererseits geht es natürlich auch um den Betrieb kritischer Infrastruktur. Dass CoV an der Branche nicht spurlos vorübergehen wird, war spätestens seit der Gewinnwarnung von Apple klar. Die Lieferengpässe halten sich derzeit noch in einem überschaubaren Rahmen aber die Telekom-Branche steht auch als Betreiber kritischer Infrastruktur im Fokus. (11.03.2020, 13.29 Uhr)

WHO beantwortet häufig gestellte Fragen

Die WHO beantwortet auf ihrer Homepage unter dem Titel „Myth-busters“ häufig gestellte Fragen rund um Covid 19. Die Unsicherheit angesichts Covid 19 ist weltweit groß. Um ein wenig Aufklärung zu leisten beantwortet die WHO auf ihrer Webseite häufig gestellte Fragen rund um das Corona-Virus. Wir haben die Interessantesten für Sie zusammengefasst. (11.03.2020, 13.22 Uhr)

Covid 19 aus Sicht der Hausgerätebranche

Wie geht die Hausgerätebranche mit der Corona-Krisensituation um? Wir haben mit einigen Herstellern gesprochen. In der Coverstory der E&W-Märzausgabe baten wir auch einige Hausgerätehersteller um eine kurze Einschätzung bzw. einen kurzen Einblick, wie innerhalb ihrer Unternehmen mit der Corona-Thematik umgegangen wird. Hier lesen Sie die vollständigen Statements von Miele, Electrolux, Gorenje und iRobot. (11.03.2020, 12.42 Uhr)

Coverstory der E&W 3/2020 inklusive Update – Das Coronavirus und die Folgen für die Elektrobranche

Noch sind die globalen Lieferketten weitestgehend aufrecht. Was sich jedoch schnell ändern kann, sollte ein Key-Player – wie im Bild Samsung Semiconductor – ausfallen. Schon beim Verfassen der aktuellen Coverstory in der vergangenen Woche war der E&W-Redaktion klar, dass sich bis zum Erscheinen in dieser Woche wohl einiges ändern würde. Dass es gleich so dick kommt, war allerdings nicht vorhersehbar… (11.03.2020, 11.33 Uhr)

Recht im Handel – Handeln im Recht

Wie sich die Gesundheit auf das Wirtschaftsleben von Unternehmen auswirken kann und was zulässig ist und was nicht bzw was dies für den einzelnen Händler bedeutet, kann schon mitunter spannend werden. (11.03.2020)