„Klimaschutz ist keine Frage von Ideologie“

WEBUILD Energiesparmesse Wels zieht positive Bilanz

Photovoltaik Hintergrund | 0 | | Wolfgang Schalko | 13.03.2020

Trotz eines (wohl hauptsächlich Coronavirus-bedingten) Besucherrückgangs von 95.000 im Vorjahr auf 80.000 im heurigen Jahr kann die neu ausgerichtete WEBUILD Energiesparmesse Wels als Erfolg gewertet werden – gerade auch für die PV-Branche, die sich am und um den Gemeinschaftsstand des Bundesverbands PV Austria scharte. (© Messe Wels)

Die Veranstalter konnten nach fünf Messetagen WEBUILD Energiesparmesse Wels eine positive Bilanz ziehen Das Feedback der ausstellenden Unternehmen und befragten Fachbesucher zeigen, dass die Energiesparmesse Wels mit dem neuen Konzept WEBUILD den richtigen Schritt in die Zukunft gesetzt hat.

Heute reicht es nicht mehr aus, nur Energie zu sparen. Die Vernetzung der Gewerke steht im Haus der Zukunft im Zentrum. Mit WEBUILD wird die Energiesparmesse Wels zur führenden Plattform für die Herausforderungen der Energie- und Klimawende und der Dreh- und Angelpunkt für das Umdenken. 2020 wurden in Wels Lösungen und Ideen rund um die Anforderungen, die sich aus dem Klimawandel und effizienter Ressourcenplanung ergeben, präsentiert. Knapp 80.000 Besucherinnen und Besucher (2019: 95.000) besuchten von 4. bis 8. März 2020 eine der weltweit innovativsten Plattformen für Gebäudetechnik und Energieeffizienz mit einem einzigartigen Marktüberblick für effiziente Heizungs-, Gebäude- und Klimalösungen.

Angesprochen auf den Besucherrückgang bilanziert Robert Schneider, Geschäftsführer der Messe Wels, dennoch äußerst positiv: „An den SHK-Fachtagen waren wir wieder der Treffpunkt für Österreichs Entscheidungsträger aus der Sanitär- und Heizungsbranche. Der Baufachtag und die Lange Nacht des Baus am Donnerstag wurde von Vertretern des Bau- und Baunebengewerbes, aber auch der offiziellen Branchenvertreter und zuständigen Landespolitik für den Wissenstransfer genützt. Wir haben auf das Thema Covid-19 mit größter Sorgfalt reagiert und die notwendigen Maßnahmen ergriffen. Das Coronavirus schlägt sich zwar mit einem Minus von rund 16 Prozent an den Fachtagen und ca. 18 Prozent über die gesamte Messedauer nieder. Insgesamt war jedoch die Qualität der Gespräche und an den Publikumstagen die Kauf- und Investitionsbereitschaft der überwiegend jungen Bauherren auf einem so hohen Niveau wie schon lange nicht mehr.“

Attraktiver Mix aus B2B- und B2C-Messe

Das Erfolgskonzept mit dem neuen Markenzusatz WEBUILD besteht weiterhin aus dem Branchenmix aus Bau, Bad und Energie. Ebenso weitergeführt wird die bewährte Kombination aus Fach- und Publikumsmesse. „Österreich braucht diese B2B Plattform mit dem Fokus auf Installateure, Baumeister, Planer und Architekten und dem Baunebengewerbe einerseits und eine innovative B2C-Messe als Trendmesse für den modernen Häuslbauer andererseits“, betont Schneider. Dass das Konzept stimmt, spiegeln einerseits die Ausstellerstimmen und andererseits die von Whitebox durchgeführte Fachbesucherbefragung wider. 95% der Befragten – davon 78,1% Entscheidungsträger – waren mit dem Messebesuch sehr zufrieden. 78% empfehlen die WEBUILD Energiesparmesse Wels auf jeden Fall weiter und für weitere 15% ist die Weiterempfehlung sehr wahrscheinlich. 66% gaben an, die Messe 2021 auf jeden Fall wieder zu besuchen. Weitere 17% sind sich ziemlich sicher, dass sie die Fachtage am 24. und 25. Februar 2021 wieder als Informationsquelle nutzen werden.

Raus-aus-dem-Öl-Bonus wird fortgeführt

Bundesministerin Leonore Gewessler betonte in ihrer Eröffnungsrede, dass es eine grundlegende Einigkeit gibt, dass Klimaschutz keine Frage von Ideologie ist, sondern eine Aufgabe, eine Notwendigkeit und unsere Verantwortung, die Zukunft gemeinsam gut zu gestalten. Die EU hat die Klimaneutralität bis 2050 im Programm festgeschrieben. Österreich will dieses Ziel bis 2040 erreichen. Gewessler ist es wichtig, Klimaschutz als Programm der Chancen – für mehr regionale Wertschöpfung, mehr Lebensqualität und soziale Gerechtigkeit – zu sehen. Sie kündigte im Rahmen der offiziellen Eröffnung der WEBUILD Energiesparmesse Wels 2020 die Weiterführung des Raus-aus-dem-Öl Bonus der Bundesregierung an. Mit unveränderten Förderbedingungen und der gleichen Förderhöhe wie 2019, um alle ab 1.1.2020 gesetzten Maßnahmen zur Förderung einreichen zu können. Die Höhe des Gesamtfördervolumens wird am 18. März mit der Budgetrede veröffentlicht. Für Leonore Gewessler ist der neue Markenzusatz WEBUILD „ein wunderbares Motto, da die Zukunft nur gemeinsam gebaut werden kann“, wie die Bundesministerin betonte.

Stellvertretend für die durchwegs zufriedenen Aussteller erklärte Gerhard Dell, GF des OÖ Energiesparverbandes: „Unsere internationalen Teilnehmer an der Konferenz ‚World Sustainable Energy Days‘ waren begeistert: Die Kombination der Konferenz auf der einen Seite und die Präsentation konkreter Produkte auf der WEBUILD Energiesparmesse auf der anderen Seite ergibt ein Optimum für den Besuch in Wels. Auf unserem Messestand konnten wir viele tausend Kontakte bis hin zu ausführlichen Beratungsgesprächen verzeichnen. Die Sonderschau ‚E-Mobilität‘ wurde richtiggehend belagert und die Schnittstelle zwischen Gebäude und Elektroauto war dabei das Beratungsthema Nummer Eins. Die ´Starthilfe Renovierung´ und die Dämmstoff-Sonderschau waren erste Anlaufstelle für viele Messebesucher. Am AdieuÖl-Stand wurden von Energielandesrat Markus Achleitner 42 AdieuÖl-Partnergemeinden ausgezeichnet, bei der Sonderschau ´Innovative Biomassetechnologie aus Oberösterreich´ fanden innovative Technologien ´made in Upper Austria´ großes Interesse, auch von internationalen Besuchern.”

Der Termin für die nächste Auflage steht ebenfalls bereits fest: Von 24. – 28. Februar 2021 wird die WEBUILD Energiesparmesse Wels erneut zur Plattform der Klima- und Energiewende und Treffpunkt aller, die gemeinsam eine lebenswerte Zukunft bauen.