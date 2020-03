Editor's Choice [Updates] für die Branche – laufend - 14. März 2020, 13:17 Uhr

Ticker: Das Coronavirus und die Folgen

Die Branche | 3 | | Redaktion | 14.03.2020

Nach einer Phase des Zu- und Abwartens scheinen sich die Ereignisse nun zu überschlagen. Hier finden Sie immer die aktuellen Entwicklungen:

CoV: Bundesregierung präsentiert 4 Mrd Euro-Hilfspaket

Heute, Samstag, hat die Bundesregierung die ersten Details zum gestern angekündigten Wirtschaftspaket bekannt gegeben. In einer Pressekonferenz haben Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler, Finanzminister Gernot Blümel und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck ein erstes Unterstützungspaket für die Wirtschaft präsentiert, um die Folgen der Krise um das Corona-Virus abzufedern. Insgesamt sollen 4 Mrd Euro bereitgestellt werden. (14.03.2020, 13:17 Uhr)

Coronavirus: Aktuelle Information der Elektroinnung

Für die heute verkündeten Einschränkungen des Kundenverkehrs ortet die Bundesinnung einige Sonderregelungen für Elektrotechniker. Zudem verhandelt man ein Unterstützungspaket für Betriebe. (13.03.2020, 23.00 Uhr)

COVID-19: Kundeninformation der ORS und simpliTV Geschäftsführung

Alle Sendeanlagen für die Radio-, TV-, Streaming Dienste und operativen anderen Services sowie der Betrieb laufen trotz einiger Vorkehrungsmaßnahmen wie gewohnt. (13.03.2020, 22.20 Uhr)

Shopping City Süd & Donau Zentrum: Betrieb nur für ausgewählte Geschäfte

Die Centerleitung von SCS und Donau Zentrum informiert, dass ab Montag ausgewählte Geschäfte wie zB Supermärkte, Drogerien und Apotheken geöffnet bleiben. (13.03.2020, 18.50 Uhr)

Handelsverband fordert umfangreiche Unterstützung für Non-Food Handel

Die von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen bedeuten für den österreichischen Handel mit seinen 490.000 Mitarbeitern natürlich eine große Herausforderungen. Um die teilweise existenzbedrohenden Folgen abzufedern, fordert der Handelsverband in einer Aussendung ein umfangreiches Stabilitätspaket mit konkreten Sofortmaßnahmen ein. (13.03.2020; 16:30 Uhr)

CoV: Handelsgeschäfte sollen ab Montag schließen

Wie die Bundesregierung derzeit mitteilt sollen ab Montag weitere Maßnahmen zur Eingrenzung des Corona-Virus in Kraft treten. Alle nicht versorgungsnotwendigen Geschäfte soll ab Montag geschlossen bleiben. (13.3.2020; 15:35 Uhr)

VERBUND garantiert sicheren Kraftwerksbetrieb

Es wurden Maßnahmen und Vorkehrung getroffen, die darauf abzielen, die Stromerzeugung und den sicheren Kraftwerksbetrieb zu gewährleisten, wie VERBUND informiert. (13.03.2020, 13.40 Uhr)

FMK: Handy-Hygiene so wichtig wie Händewaschen

Spätestens seit den vergangenen Tagen nimmt wohl jeder die eigene Handhygiene besonders ernst. Auch der Rat, sich nicht ins Gesicht zu greifen, setzt sich inzwischen durch. Das hilft jedoch wenig, wenn man nicht auf die nötige Hygiene auf dem Smartphone oder Handy selbst achtet. Das FMK hält deswegen einige Ratschläge bereit, wie man sein Smartphone oder Handy richtig reinigen kann. (13.02.2020, 12:22 Uhr)

Küchenwohntrends München abgesagt

Im Mai hätten in München die Fachmessen küchenwohntrends und HIGH END 2020 stattfinden sollen. Beide Messen wurden nun abgesagt: Die HIGH END bereits Ende Februar, die küchenwohntrends gestern am 12. März. (13.03.2020, 10.40 Uhr)

Red Zac Frühjahrsveranstaltung nun auch abgesagt

Am 17. und 18 April 2020 hätte im Congress in Schladming die Red Zac Frühjahrsveranstaltung stattfinden sollen. Diese wurde nun zwangsläufig auch abgesagt. (12.03.2020, 17.50 Uhr)

CoV: Gewerkschaft fordert Einschränkung der Öffnungszeiten

Die Entwicklungen um den Corona-Virus haben auch die Gewerkschaft GPA-djp auf den Plan gerufen. Wegen der Belastung der Handelsangestellten fordert Barbara Teiber, Bundesvorsitzende der GPA-djp, dass die Öffnungszeiten im Handel für die Dauer der Schulschließungen auf 08:30 Uhr bis maximal 18:00 Uhr eingeschränkt werden. Bei der Bundessparte Handel ist man allerdings gegen jede generelle gesetzliche Verkürzung der Öffnungszeiten. (12.03.2020, 15:00 Uhr)

Krejcik: „Liquidität erhalten“

Auch das Bundesgremium beobachtet die jüngsten Entwicklungen sehr genau. Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik appelliert an die Mitglieder, die Situation nicht zu unterschätzen. Eine Herausforderung für die Branche stellt die Situation an den Schulen dar. (12.03.2020, 12:35 Uhr)



Ratenzahlung und Stundung für SVS-Versicherte

Die Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) bietet ihren Versicherten ab jetzt die Möglichkeit der Stundung bzw. Ratenzahlung. „Wer vom Corona-Virus direkt oder indirekt betroffen ist oder mit massiven Geschäftseinbußen rechnet und dadurch Zahlungsschwierigkeiten hat, wird von uns bestmöglich unterstützt“, verspricht SVS-Obmann Peter Lehner. (12.03.2020, 12.15 Uhr)

10 Mio Euro Hilfe: Unternehmen können Garantien ab sofort beantragen

Immer mehr österreichische Unternehmen sind von den wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus negativ betroffen. Insbesondere entstehen durch Änderungen bei Lieferketten und Kundenbeziehungen Mehrkosten, die zwischenfinanziert werden müssen. Zur raschen Hilfe für heimische KMU steht ab sofort die aws Überbrückungsgarantie „Garantie in Zusammenhang mit der Coronavirus-Krise“ im Ausmaß von 10 Millionen Euro bereit. (12.03.2020, 11.30 Uhr)

5 Maßnahmen gegen Umsatzeinbruch im Handel

Laut einer Handelsverbandbefragung untern Non Food-Händlern sind aktuell in den Geschäften schon Frequenzrückgänge von teils mehr als 30% spürbar. Um etwaige existenzbedrohende Folgen abzufedern, fordert der Handelsverband ein unmittelbares Stabilitätspaket mit fünf konkreten Sofortmaßnahmen. (12.03.2020, 11.16 Uhr)

Preissprung in der Unterhaltungselektronik?

Mit weitreichenden Folgen rechnen Experten für die globale Displayproduktion, mit Einbrüchen von bis zu 20% allein im Februar. (12.03.2020, 08.36 Uhr)

Corona-Krise: Die PV-Branche bangt

Aufgrund der vorwiegend in China ansässigen Fertigungsstätten für Endprodukte, Komponenten und Bauteile zählt die Solarbranche zu den Hauptbetroffenen der Corona-Problematik. Laut dem deutschen „pv magazine” führt die aktuelle Krise der Solarbranche ihre höchst problematische Abhängigkeit von China auf sehr drastische Weise vor Augen. (12.03.2020, 08.26 Uhr)

Die Telekom-Branche im Ungewissen

CoV stellt auch die Telekom-Branche vor vielfältige Herausforderungen. Einerseits geht es um die Warenversorgung. Andererseits geht es natürlich auch um den Betrieb kritischer Infrastruktur. Dass CoV an der Branche nicht spurlos vorübergehen wird, war spätestens seit der Gewinnwarnung von Apple klar. Die Lieferengpässe halten sich derzeit noch in einem überschaubaren Rahmen aber die Telekom-Branche steht auch als Betreiber kritischer Infrastruktur im Fokus. (11.03.2020, 13.29 Uhr)

WHO beantwortet häufig gestellte Fragen

Die WHO beantwortet auf ihrer Homepage unter dem Titel „Myth-busters“ häufig gestellte Fragen rund um Covid 19. Die Unsicherheit angesichts Covid 19 ist weltweit groß. Um ein wenig Aufklärung zu leisten beantwortet die WHO auf ihrer Webseite häufig gestellte Fragen rund um das Corona-Virus. Wir haben die Interessantesten für Sie zusammengefasst. (11.03.2020, 13.22 Uhr)

Covid 19 aus Sicht der Hausgerätebranche

Wie geht die Hausgerätebranche mit der Corona-Krisensituation um? Wir haben mit einigen Herstellern gesprochen. In der Coverstory der E&W-Märzausgabe baten wir auch einige Hausgerätehersteller um eine kurze Einschätzung bzw. einen kurzen Einblick, wie innerhalb ihrer Unternehmen mit der Corona-Thematik umgegangen wird. Hier lesen Sie die vollständigen Statements von Miele, Electrolux, Gorenje und iRobot. (11.03.2020, 12.42 Uhr)

Coverstory der E&W 3/2020 inklusive Update – Das Coronavirus und die Folgen für die Elektrobranche

Noch sind die globalen Lieferketten weitestgehend aufrecht. Was sich jedoch schnell ändern kann, sollte ein Key-Player – wie im Bild Samsung Semiconductor – ausfallen. Schon beim Verfassen der aktuellen Coverstory in der vergangenen Woche war der E&W-Redaktion klar, dass sich bis zum Erscheinen in dieser Woche wohl einiges ändern würde. Dass es gleich so dick kommt, war allerdings nicht vorhersehbar… (11.03.2020, 11.33 Uhr)

Recht im Handel – Handeln im Recht

Wie sich die Gesundheit auf das Wirtschaftsleben von Unternehmen auswirken kann und was zulässig ist und was nicht bzw was dies für den einzelnen Händler bedeutet, kann schon mitunter spannend werden. (11.03.2020)