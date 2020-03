Mit vielen praktischen Features

Neuer Händler-Webshop von HZ Electronics

Wolfgang Schalko | 16.03.2020

Nach dem Online-Auftritt im Vorjahr hat HZ Electronics nun auch sein runderneuertes B2B-Portal gelauncht – mit vielen hilfreichen Features für die Partner im Handel.

Seit kurzem begrüßt HZ Electronics seine Partner – und alle, die es werden wollen – in einem brandneuen Händler-Webshop. Dieser ist nicht nur optisch in einem ansprechenden, modernen Design gehalten, sondern punktet auch mit einer Reihe praktischer, innovativer Funktionen.

Für registrierte B2B-Kunden stellt der neue Händler-Webshop ein hilfreiches Werkzeug im Arbeitsalltag dar: Mit der sofort ersichtlichen Information über UVP und Händler-EK-Preis ebenso wie mit der Möglichkeit, den Lagerstand in Echtzeit zu verfolgen. „Dieser Aspekt ist besonders wichtig, da die rasche Auskunft über die Verfügbarkeit bzw Lieferzeit eines Produkts zusehends an Bedeutung gewinnt”, betont HZ Electronics-GF Klaus Szapacs. Daneben stehen viele zusätzliche Produktinformationen wie Datenblätter, Testberichte, Bildmaterial etc zur Verfügung. Der Bestellvorgang selbst geht sehr einfach und rasch vonstatten, wobei auch weiterreichende Informationen wie Lieferstatus, Bestellhistorie, u.Ä. abrufbar sind und verwaltet werden können.

Ein Highlight bildet die umfassende Suchfunktion: Über Marken, Kategorien, eine Suchleiste mit Live-Suchvorschläge und Bildanzeige oder diverse Schlagwörter kann das Sortiment durchstöbert werden. „Die Suchfunktion ist eine derjenigen Funktionen, die von den Benutzern als erstes und am häufigsten genutzt wird. Ein Produkt muss heute – auch und gerade ohne Artikelnummer – möglichst schnell und einfach zu finden sein”, so Szapacs. Natürlich kommt bei all dem Responsive Webdesign zum Einsatz: Schließlich ist optimale Bedienbarkeit unabhängig vom verwendeten Endgerät heute ebenfalls ein Muss.

Neuanmeldung notwendig

Ehe die Vorzüge des neuen Händler-Webshops genutzt werden können, ist – auch für Bestandskunden – eine Neuanmeldung im System erforderlich. Über alle Details dazu wurden die bestehenden Partner zusätzlich in einem persönlichen Schreiben informiert. Der Hintergrund der B2B-Registrierung ist im Grunde rasch erklärt: Auf Basis der eingegebenen Daten erfolgt die Überprüfung und Freischaltung durch HZ Electronics – inkl. der Einpflege der individuellen Konditionen.