ElectronicPartner: „Wir werden auch diese Herausforderung meistern”

Hintergrund | 2 | | Wolfgang Schalko | 17.03.2020

ElectronicPartner-Geschäftsführer Michael Hofer macht den Mitgliedern Mut und sichert voller Unterstützung zu: „Sie alle können sich auf umsichtige und verantwortungsvolle Lösungen seitens ElectronicPartner verlassen. Lassen Sie uns zusammenstehen und gestärkt als Kollektiv in wenigen Wochen wieder zum Normalbetrieb übergehen.”

Wie ElectronicPartner mitteilte, stelle das Coronavirus – als eine noch nie dagewesene und beispiellose Situation – Europa und die Republik Österreich vor enorme Herausforderungen, und die von der Bundesregierung verabschiedeten Maßnahmen auch unsere Branche und unsere Unternehmen. GF Michael Hofer befürchtet, dass aufgrund der Geschäftsschließungen für den Elektrohandel mit großen Umsatzeinbußen in den nächsten Wochen zu rechnen sei – und machte zugleich Mut: „Wir werden auch diese Herausforderung meistern und mit Bedacht, Zuversicht und klarem Kopf durch diese Krise schreiten!”

Die Botschaft an die Mitglieder fiel unmissverständlich aus: Sie alle könnten sich auf „umsichtige und verantwortungsvolle Lösungen seitens ElectronicPartner verlassen” und nach der momentan schwierigen Phase, in der es vorrangig um Gemeinschaft und Zusammenhalt gehe, werde man gestärkt als Kollektiv in wenigen Wochen wieder zum Normalbetrieb übergehen.

Was die Kooperation selbst angeht, findet der Geschäftsbetrieb der Zentrale sei dem gestrigen Montag bis auf Widerruf nicht vor Ort in Wiener Neudorf statt, wobei aus jeder Abteilung ein Notfallteam aus dem Home Office zur Verfügung steht – die Erreichbarkeit ist unter den gewohnten Rufnummern und Emailadressen gegeben. Auch die Regionalleiter haben auf Home Office umgestellt und stehen unter den gewohnten Kontaktdaten zur Verfügung. Diese Maßnahmen sollen für den Zeitraum der Geschäftsschließungen aufrecht bleiben.

Gute Nachrichten gibt es indes bei der Warenverfügbarkeit: Nach Rücksprache mit zahlreichen Lieferanten seien aktuell keine groben Lieferengpässe zu erwarten, jedoch könne es bei einzelnen Produkten zu Verknappungen kommen. Die Empfehlung an die Mitglieder lautet daher, sich gezielt zu bevorraten, da in der aktuellen Situation keine mittel- oder langfristigen Zusagen möglich seien. Zusatz: Die Belieferung über die ElectronicPartner Logistik sei zum aktuellen Zeitpunkt durch Panalpina/ DSV weiter sichergestellt.

Abstriche müsse man hingegen bei der Werbung machen: Die bereits gedruckten Osterwerbungen für die Marken EP: und SP: sollen wie geplant verteilt werden, den noch nicht gedruckte IT Flyer für Ostern will man verschieben.

Über die aktuelle Situation informiert die Kooperation natürlich auch online – auf ep.at ebenso wie auf allen über die Zentrale gehosteten EP: und SP: Webseiten, wo folgender Text auf die jeweilige Startseite gestellt wurde:

Aufgrund der gegenwärtigen Situation und dem aktuellen Regierungsbeschluss müssen auch wir unser Geschäftslokal von 16.3. – 22.3. vorübergehend schließen.

Der Geschäftsbetrieb bleibt jedoch weiterhin bestehen und wir sind gerne wie folgt für sie da:

Wir sind zu den gewohnten Öffnungszeiten telefonisch erreichbar.

Ihre E-Mails und Online-Bestellungen werden ebenfalls bearbeitet.

Wir liefern Ihre Einkäufe nach Hause.

Unser Kundendienst für Vor-Ort-Reparaturen sowie Zustell- & Montageservice ist wie gewohnt im Einsatz.

Wenn Sie Geräte benötigen, beraten wir Sie gerne telefonisch oder senden Ihnen Angebote per E-Mail.

*Kontakt*

Wir wünschen Ihnen Gesundheit und Kraft für die nächste Zeit und danken für Ihr Verständnis!

Ihr EP:Team

Hinter den Kulissen

Grundsätzliche Informationen zur aktuellen Situation finden Mitglieder außerdem im ElectronicPartner Infonet, wo dafür bereits auf der Startseite eine Rubrik „Corona“ eingerichtet wurde. „Wir sind ständig mit Behörden in Kontakt und werden auch im Notbetrieb unser Bestes geben unsere geschätzten Mitglieder zu unterstützen, um den Schaden für alle Betroffenen so gering wie möglich zu halten”, betonte GF Michael Hofer.

Zu diesen Unterstützungsmaßnahmen zählen etwa Erleichterungen bei der Finanzierung und der Aufrechterhaltung der Liquidität: Dort, wo es notwendig ist, könne beispielsweise eine individuell abgestimmte Verlängerung der Zahlungsziele in Anspruch genommen werden – nicht nur für alle ab jetzt getätigten Bestellungen, sondern auch für bereits erfolgte Orders und ausgelieferte Waren. Wie Hofer festhielt, gebe es aber auch immer noch gut laufende Bereiche, wie etwa in den Sparten IT und Multimedia, wo sich der gestiegene Hardware-Bedarf durch die allgemeine Ausweitung der Homeoffice-Tätigkeiten positiv bemerkbar mache.