Volle Unterstützung für Kunden zugesichert

Rexel: Verlässlicher Partner in Krisenzeiten

Die Branche | 0 | | Wolfgang Schalko | 18.03.2020

Rexel steht für verlässliche Partnerschaft – auch und gerade in Krisenzeiten.

Auch und gerade in Krisenzeiten ist Rexel ein verlässlicher Partner. Gemäß dieser Botschaft hilft der Elektrogroßhändler seinen Kunden bestmöglich dabei, die kritische Infrastruktur unseres Landes aufrecht zu erhalten und Elektrotechniker für (Notfall-) Dienstleistungen ebenso weiterhin mit Rat und Tat zu unterstützen wie Industriebetriebe oder die Energieversorger.

Flächendeckend und regional präsent stehen die Rexel-Teams der beiden Marken Regro und Schäcke nach den Möglichkeiten der aktuellen Situation und unter Einhaltung der aktuellen Verordnungen zur Verfügung. Neben der Servicierung der Kunden, dem gebotenen Schutz der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie der Einhaltung der jeweiligen Vorschriften und Verordnungen ist für Rexel die Information ein ganz wesentlicher Bestandteil in der zur Zeit sehr speziellen Situation. Tagesaktuelle Informationen sind unter www.rexel.at/CoronaInformation abrufbar.

Was die Warenverfügbarkeit angeht, steht Rexel in engem Kontakt zu seinen Lieferpartnern, die aufgefordert wurden, umgehend über sich eventuell abzeichnende Lieferengpässe zu informieren – aktuell würden diesbezüglich keine problematischen Informationen vorliegen. Dennoch habe man die eigenen Warenbestände teilweise aufgestockt und die Kapazitäten der zentralen und regionalen Lager in Österreich erhöht. Die Warenanlieferung- und Ablieferung in und von den Zentrallägern laufe aktuell unverändert.

Um den behördlichen Vorgaben nachzukommen, kann Rexel den Betrieb der Abholmärkte bzw den Thekenverkauf aktuell nur eingeschränkt anbieten. Eine persönliche Betreuung in den Räumlichkeiten ist nicht möglich, wodurch auch die Möglichkeit von Barverkäufen entfällt. Möglich sind jedoch Warenabholungen vorbestellter Ware, die an entsprechend vorbereiteten Bereichen der Vertriebsniederlassungen bereitgestellt werden. Bei Warenbestellung via Webshops und mobile App-Lösungen kann vor Ort lagernde Ware innerhalb von zwei Stunden nach Bestelleingang abgeholt werden. Natürlich werden Bestellungen aber auch weiterhin telefonisch oder per Mail entgegen genommen.

Um den Auslieferbetrieb ungehindert aufrecht zu erhalten, setzt man neben den bisherigen logistischen Möglichkeiten auch zusätzliche Logistikpartner und Paketdienste ein. Da das Hauptaugenmerk aktuell auf der Warenversorgung der Kunden liegt, ist die Abwicklung von Warenretoursendungen nicht im vollen Umfang möglich.

Die Erreichbarkeit ist unverändert zu den üblichen Geschäftszeiten gegeben und auch die Vertriebsinnendienstmannschaft steht über die bekannten Ansprechmöglichkeiten zur Verfügung, allerdings führt der Außendienst nur auf besonders geäußerten Wunsch Kundenbesuche durch. Da es bei der Erbringung der Konsumgüter-Servicepakete-Leistungen auch zu persönlichen Kontakten kommen kann, ist die Abwicklung dieser Servicepakete vorerst nur in eingeschränkten Varianten möglich. Das Liefer-Servicepersonal ist aktuell nicht berechtigt Wohnungen von Konsumenten zu betreten. Anlieferungen von Waren erfolgen daher nur bis vor die Haustüre. Serviceleistungen wie Anschluss, Montage usw. sind zur Zeit leider nicht möglich.

Den Behördenvorgaben folgend hat Rexel zudem beschlossen, das Schulungsangebot zunächst bis 9. April auszusetzen und dementsprechend keine Veranstaltungen abzuhalten. Sobald sich die Situation ändert, will man neue Termine veröffentlichen.

Rexel betont ausdrücklich, man werde „alle Anstrengungen unternehmen, um Ihnen auch in dieser besonderen Situation und Zeit ein verlässlicher Partner zu sein. Sie können darauf bauen, dass wir auf unterschiedlichste Szenarien vorbereitet sind, entsprechende Pläne und Lösungen ausgearbeitet haben und auch weiterhin umsichtig und vorausschauend agieren werden.”