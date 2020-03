Gelungener Auftritt

Energy3000 solar: Volles Haus auf der WEBUILD Energiesparmesse Wels

Photovoltaik Bilder | 0 | | Wolfgang Schalko | 19.03.2020 |

Das Team von Energy3000 solar blickt auf eine erfolgreiche Energiesparmesse Wels zurück. (© Energy3000 solar)

Wie die Messe selbst hat auch der Auftritt von Energy3000 solar in Wels Tradition. Heuer stellte das Photovoltaik-Systemhaus die neueste Wechselrichter-Generation, nachhaltige Lösungen für die Elektromobilität sowie ein erweitertes Angebot an Stromspeichern vor. Als besonderes Highlight präsentierte man das wegweisende Montagesystem des neuen Partners PMT Premium Mounting Technologies.

Auf der WEBUILD Energiesparmesse Wels machten von 4. bis 8. März 2020 trotz der angespannten Situation rund um das Coronavirus knapp 80.000 Besucher von der Möglichkeit Gebrauch, sich aus erster Hand über aktuelle Angebote und Lösungen zu informieren. Wie schon in den letzten Jahren gestaltete Energy3000 solar seinen Auftritt unter dem Dach des Bundesverbands PV Austria.

Am PV Austria-Gemeinschaftsstand bot Energy3000 solar einen umfassenden Überblick über das aktuelle Sortiment. Dabei setzte man einen Schwerpunkt im Bereich Wechselrichter, wo die kommende Modellgeneration GEN 24 von Fronius und mit dem Hersteller GoodWe ein neuer Partner in dieser Sparte offiziell vorgestellt wurde. Nach der so erfolgreichen Premiere im Vorjahr durfte das Energy3000 PV-Carport natürlich auch diesmal nicht fehlen und wurde – neben der schon bisher eingesetzten Wallbox von Webasto – in Kombination mit den neuesten Ladesäulen von SMA sowie SolarEdge (wo man außerdem die aktuellen Wechselrichter und Leistungsoptimierer zeigte) vorgeführt. Komplettiert wurde die Produktschau durch Huawei Wechselrichter, Speicherlösungen von BYD und LG sowie PV-Module der Hersteller Trina, Risen und LG.

Highlight hinter den Kulissen

Ein Highlight, mit dem man weniger die Endkunden, dafür umso mehr das Fachpublikum begeistern konnte, bildeten die Lösungen des neuen Partners für Montagesysteme PMT Premium Mounting Technologies. Insbesondere die Variante für Flachdächer „EVO 2.0” überzeugte auf ganzer Linie – ist dieses qualitativ hochwertige System doch äußerst rasch und einfach zu montieren, dabei leicht und flexibel in der Ausführung und dennoch sehr stabil und absolut sicher. Dazu kommen eine Reihe von Feinheiten und Details, die dem System eine besondere Raffinesse verleihen – von der Monteur und Auftraggeber gleichermaßen profitieren. Kunden und Partner von Energy3000 solar können bei ihren Planungen im PV Creator bereits auf „EVO 2.0” zugreifen. Daneben steht mit „FLAT DIRECT” von PMT auch eine innovative Lösung für Schrägdächer zur Verfügung.

Vom bewährten Partner Aerocompact, dessen Montagesysteme sich nicht zuletzt durch das unübertroffene Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnen, hatte man ebenfalls interessante Neuheiten parat: Für Flachdächer die vormontierbare Lösung CompactFlat mit durchgängigen Schienen sowie das System CompactGround für PV-Freiflächenanlagen.

Positives Resümee

„Es war aus unserer Sicht schon während der Messe zu spüren, dass die Besucherzahlen hinter dem Vorjahr liegen – wie schlussendlich ja auch offiziell bestätigt wurde. Dennoch konnten wir sehr viele äußerst interessante und informative Gespräche führen. Somit verbuchen wir die Energiesparmesse auch heuer ganz klar als großen Erfolg für uns”, zeigte sich Energy3000 solar Geschäftsführer Christian Bairhuber zufrieden und fügte hinzu: „Unser Dank gilt den Sponsoren Aerocompact, Fronius, GoodWe, Huawei und SolarEdge, ohne die der Messeauftritt in dieser Form nicht möglich gewesen wäre.”