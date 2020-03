Hot! Whirlpool Corporation verändert Organisationsstruktur:

Neue Geschäftsführung bei Whirlpool Österreich

Hausgeräte | 1 | | Stefanie Bruckbauer | 19.03.2020

Whirlpool stellte die Geschäftsführung in Österreich mit 1. März neu auf. Der bisherige Geschäftsführer Jan Reichenberger wechselte als Category Director Laundry, FS MWO & Aircon EMEA in die Zentrale der Whirlpool Corporation im norditalienischen Pero. (Bild: Whirlpool)

Wie die Whirlpool Corporation informiert, wurde die österreichische Organisationsstruktur mit 1. März 2020 neu aufgestellt: „Mit Daniela Pojer, Thomas Krenmair und Dieter Skopik übernehmen ab sofort drei Mitglieder des österreichischen Leadership-Teams die Aufgaben der Geschäftsführung“, so das Unternehmen. Der bisherige Geschäftsführer in Österreich, Jan Reichenberger, wechselte in die Zentrale der Whirlpool Corporation im norditalienischen Pero.

Die Whirlpool Corporation besetzte die Geschäftsführung in Österreich aus den eigenen Reihen mit 1. März 2020 neu:

Daniela Pojer , bisher Head of Order Desk DE/AT, übernimmt die Rolle als Leader Commercial Backoffice und die Funktion der gewerberechtlichen Geschäftsführerin .

, bisher Head of Order Desk DE/AT, übernimmt die Rolle als und die Funktion der . Thomas Krenmair , bisher Vertriebsleiter Retail, ist neuer Vertriebsleiter Retail AT und Prokurist .

, bisher Vertriebsleiter Retail, ist . Dieter Skopik, bisher Vertriebsleiter Küchen- und Möbelhandel, hat jetzt die Funktion Vertriebsleiter Küche AT und Prokurist.

Die Entscheidung fiel nach einer eingehenden Bewertung der Führungskräfte bei Whirlpool in Österreich, wie es heißt. Es handle sich um einen großen Vertrauensbeweis für das österreichische Führungsteam. „Der Weg, den das Team eingeschlagen hat, ist der richtige. Und was liegt da näher, als auch die Verantwortung an gestandene Persönlichkeiten zu übertragen”, sagt Jens-Christoph Bidlingmaier, General Manager Northern Europe bei der Whirlpool Corporation.

Entscheidung leichtgefallen

„Die Entscheidung ist uns leichtgefallen”, so Jens-Christoph Bidlingmaier weiter. „Ich bin überzeugt, dass Daniela Pojer, Dieter Skopik und Thomas Krenmair mit dem Team Österreich den nächsten Gipfel erklimmen werden.” Bidlingmaier dankt dem bisherigen Managing Director Austria Jan Reichenberger für seinen Einsatz: „An der Trendwende in Österreich hat er maßgeblich mitgewirkt. Wir freuen uns, dass Jan nun als großer Kenner unserer Märkte in zentraler Rolle wirken wird!” Reichenberger ist seit 1. März 2020 neuer Category Director Laundry, FS MWO & Aircon EMEA, er wechselte in die Zentrale der Whirlpool Corporation im norditalienischen Pero.