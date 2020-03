Ein Weg durch die Krise

Aqipa verstärkt Direct-to-Consumer Geschäft

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 23.03.2020

Aqipa versucht, die Kunden und Partner möglichst gut bei der Bewältigung der gegenwärtigen Krise zu unterstützen. (© Aqipa Group)

Aqipa trotzt der Corona Krise mit verstärktem Engagement im Online Geschäft. „Natürlich trifft auch uns die Corona-Krise sehr schwer. Die wichtigsten Kunden nehmen keine oder nur mehr sehr eingeschränkten Waren von uns entgegen. Dazu kommt, dass das gesamte Geschäft in Europa aber auch Australien betroffen ist”, so CEO Christian Trapl. Doch glücklicherweise hat Aqipa in den letzten Jahren massiv in den Ausbau der Direct-to-Consumer Kapazitäten investiert.

Als europaweit agierendes Handels- und Markenhaus für Premium Lifestyle Consumer Electronics betreibt Aqipa die Webshops für die Marken Pure, Pioneer, Onkyo, Braun Audio und auch die gesamte Logistik und Back Office für den österreichischen Multimarken Shop Eleonto. Daneben hat das Unternehmen aus Kundl ein voll automatisiertes, Roboter gestütztes Auslieferungslager am Standort in Tirol, das es ermöglicht bis zu 28.000 Pakete am Tag zu versenden.

„Wir sind in der Lage Unternehmen, die jetzt schnell ihre Waren online anbieten wollen, in unsere Plattform zu integrieren und europaweit zu liefern.“ ergänzt Christian Trapl, CEO der Aqipa Gruppe. Schwerpunkt ist natürlich der Consumer Electronics Bereich aber auch für andere Sparten ließen sich unbürokratisch und rasch Lösungen finden, sagt der Unternehmer aus Kundl. Interessierte Unternehmen können sich jederzeit unter info@aqipa.com melden.

Trotz dieser Maßnahmen hat auch Aqipa mit enormen Umsatzrückgängen zu kämpfen und in allen Ländern drastische Maßnahmen wie Kurzarbeit oder auch Freistellungen angekündigt. „Wir feiern heuer unser 30jähriges Jubiläum und haben nicht vor, uns von diesem Virus in die Knie zwingen zu lassen. Wir müssen jetzt kreativ sein und vor allem zusammenhalten, um diese größte Krise der Nachkriegszeit zu meistern. Mit unserem großartigen Team werden wir das schaffen und werden jeden Kunden auch in dieser schwierigen Zeit bedienen”, gibt sich Trapl optimistisch und kämpferisch.