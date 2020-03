WKÖ-Infopoint als zentrale Anlaufstelle für Unternehmer

CoV: Fördermöglichkeiten und aktuelle Infos auf einen Blick

Der Corona-Infopoint in der WKÖ ist und bleibt Anlaufstelle Nummer eins für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer – bereits über 1,2 Millionen Mal wurde dieser aufgerufen. Aktuell wurde u.a. eine Checkliste für Unternehmer hinzugefügt. Die WK Wien hat eine praktische Übersicht über die derzeitigen Fördermöglichkeiten für Unternehmen veröffentlicht.

Nach wie vor besuchen rund 100 Personen pro Minute den Corona-Infopoint unter wko.at/corona. Die meisten Fragestellungen betrafen zuletzt das Corona-Schutzpaket für die Handelsangestellten, die Umsetzung der neuen Corona-Kurzarbeit sowie den Härtefallfonds, der aktuell von der WKÖ gemeinsam mit der Bundesregierung vorbereitet wird.

Um über die Situation in den angrenzenden Nachbarländern zu informieren, werden in den kommenden Tagen wieder Webinare angeboten. Denn die sehr dynamische Situation aufgrund COVID-19 stellt sehr viele Firmen, ihre lokalen Geschäftspartner, österreichische Niederlassungen und deren Beschäftigte vor große Herausforderungen: Am Mittwoch, 25. März, für Rumänien, Serbien, Kroatien, Slowenien (Anmeldung hier), sowie jeweils am kommenden Freitag, 27. März, für Deutschland & Schweiz (Anmeldung in Kürze möglich) sowie Tschechien, Ungarn, Slowakei (Anmeldung hier).

Darüber hinaus hat die Wirtschaftskammer die wichtigsten Infos im betrieblichen Umgang mit den COVID-19-Herausforderungen zusammengefasst: Welche Vorgaben zum Arbeitnehmerschutz sind wann zu beachten? Wie kann ich als Dienstgeber potenzielle Ansteckungsrisiken vermeiden? Und wie verhalte ich mich richtig, wenn ein konkreter Krankheitsverdacht in meiner Belegschaft besteht?

Antworten auf diese und weitere Fragen im Zusammenhang mit COVID-19 finden sich in einer übersichtlichen Checkliste (siehe beigefügte PDF-Datei).

Unbedingt notwendig ist eine strukturierte Krisenkommunikation im Unternehmen. So wird etwa für den Notfall empfohlen, ein Krisenteam im Betrieb zusammenzustellen, das alle relevanten Infos beschafft und an die Mitarbeiter weitergibt. Unerlässlich ist auch die permanente Dokumentation im Umgang mit krankheitsverdächtigen oder infizierten Mitarbeitern.

Die WK Wien hat für die Unternehmer einen Überblick über die momentanen Fördermöglichkeiten zusammengestellt: Dieser ist unter diesem Link sowie als PDF am Ende dieser Meldung zu finden.