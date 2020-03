Temporäre Abmeldung während Corona-Krise

Veranstalterverband informiert: GIS-Befreiung für Betriebe

Die Branche | 0 | | Wolfgang Schalko | 23.03.2020

Wie der Veranstalterverband Österreich (VVAT) informiert, wurde Für Betriebe die aufgrund von Regierungsmaßnahmen zur Eindämmung der Conrona-Krise schließen müssen/mussten, hinsichtlich deren laufende GIS-Meldung (GIS-Gebühren) mit der Gebühren Info Service GmbH (GIS) eine unbürokratische Handhabung vereinbart: Aufgrund der Krise reicht für die temporäre Abmeldung ein formloses Schreiben.

Die GIS hat sich bereit erklärt, bei allen Unternehmen, die aufgrund der Regierungsvorschriften ihren Betrieb schließen müssen/mussten, die GIS-Abmeldung zu akzeptieren, ohne dass umfangreiche Unterlagen beizubringen sind. Dh aufgrund der Krise reicht hier für eine temporäre Abmeldung ein formloses Schreiben (E-Mail an kundenservice@gis.at) des von der Schließung betroffenen Betriebes an die GIS oder alternativ ein Anruf auf der Service-Hotline unter 0810 00 10 80 mit Nennung der Teilnehmernummer sowie einer kurzen Sachverhaltsdarstellung.

Nach Erhalt dieser formlosen Abmeldung meldet daraufhin die GIS die Betriebe per 31. März 2020 ab und per 1. Juli 2020 wieder automatisch an. Dh im Zeitraum zwischen 1. April und 30. Juni 2020 kommt es hier zu keinerlei Zahlungsverpflichtung. Sollte das Unternehmen bis zum 1. Juli 2020 den Betrieb aus welchen Gründen auch immer nicht wieder aufnehmen, ist die GIS davon gesondert in Kenntnis zu setzen. Diese wird dann der individuellen Situation entsprechend weiter vorgehen.

Laut Rundfunkgebührengesetz (RGG) ist die GIS unmittelbar davon zu verständigen, wenn am jeweiligen Standort keine Rundfunkempfangsanlagen mehr betrieben werden. Auch in diesem Punkt konnte der VVAT mit der GIS eine Vereinbarung treffen, dass den Zeitpunkt der Meldung an die GIS betreffend, kulant vorgegangen wird. Dh falls der Betrieb nachweislich geschlossen war, wird die Abmeldung auch noch zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein.