Wertgarantie-Webinare: Verkaufen in Zeiten geschlossener Geschäfte

Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 24.03.2020

Die Wertgarantie-Akademie soll den Partnern im Fachhandel auch in der Corona-Krise Unterstützung bieten.

Mit neuen Webinaren will Spezialversicherer Wertgarantie seinen Partnern im Fachhandel unter die Arme greifen. Unter dem Titel „Verkaufen in Zeiten geschlossener Geschäfte“ bietet Wertgarantie nun zwei Webinare am Freitag, den 27. März an. Teilnehmen können alle Partner.

„Wir wollen die Corona-Krise gemeinsam mit unseren Partnern meistern und sie dabei bestmöglich in dieser schweren Zeit unterstützen“, kündigt Wertgarantie-Vertriebsleiter Thilo Dröge an. Dafür hat der Spezialversicherer zusammen mit dem renommierten Trainer Wolfgang Hanses ein Online-Schulungsformat erstellt.

Die neuen Webinare richten sich an Unternehmer, Marktleiter sowie Team– und Abteilungsleiter im Handel. In den geplanten 45 bis 60 Minuten soll sich laut Wertgarantie alles um die gemeinsame Krisenbewältigung drehen. Inhaltlich starten die Webinare dabei mit einer Einschätzung der aktuellen Situation und den drängenden Fragen: Was sind die aktuellen Rahmenbedingungen? Was gehört in einen Notfallplan des Unternehmens und was ist jetzt zu tun?

Anschließend geht es darum, wie der Fachhändler seinen Service nutzen kann, um Neugeschäft zu generieren und wie nun Schaufenster, Online-Auftritte und Social Media optimal einzusetzen sind. Und final werden in dem Webinar weitere Möglichkeiten diskutiert, welche Maßnahmen Händler noch ergreifen können, beispielweise indem sie über die Presse gehen oder beim Telefonverkauf einsteigen. „In dieser jetzigen schwierigen Situation müssen wir zusammenhalten“, so Dröge. „Und dafür bieten wir nun Lösungen an, damit unsere Fachhandelspartner gut durch die Krise kommen.“

Durch das Seminar führen Wertgarantie-Online-Trainer Christian Gischow und als Referent Wolfgang Hanses, Trainer, Berater und Fachhändler mit über 40 Jahren Fachhandelserfahrung. Interessierte können sich über die Online-Akademie von Wertgarantie für die Webinare an. Die Webinare sind auf jeweils maximal 100 Teilnehmer ausgelegt. Sollten mehr Partner Interesse haben, stellt Wertgarantie weitere Termine zeitnah in Aussicht. Ist noch kein Zugang vorhanden, können sich interessierte Partner per E-Mail an Wertgarantie wenden: akademie@wertgarantie.com.