Insgesamt 19 Produkte prämiert

Red Dot Design Award: Erneut höchste Auszeichnung für LG OLED TV

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 25.03.2020

LG's herausragende Leistungen im Produktdesign werden mit 19 Auszeichnungen anerkannt, darunter der begehrte „Best of the Best“-Preis für den 65-Zoll-OLED-Fernseher der GX Gallery-Serie (Modell 65GX). (© LG Electronics)

LG Electronics (LG) hat beim diesjährigen Red Dot Design Award mit insgesamt 19 Auszeichnungen erneut seine Qualitäten als Produktdesigner unter Beweis gestellt und dafür die Ehrung „Best of the Best“ für den 65-Zoll-OLED-Fernseher der GX Gallery-Serie (Modell 65GX) erhalten.

Der Sieger des „Red Dot Best of the Best” Award besticht durch LG’s luxuriöses Gallery Design, das den schlanken Fernseher kunstvoll an die Wand setzt und so neue Dekorationsmöglichkeiten bietet. Wie die meisten LG 2020 OLED TVs bietet der Red Dot Gewinner, mit dem neuen α (Alpha) 9 Gen 3 AI-Prozessor, ein einzigartiges Fernseherlebnis, eine unübertroffene Farbwiedergabe und hohen Kontrast.

Der Red Dot Design Award ist einer der drei renommiertesten professionellen Designwettbewerbe der Welt. In diesem Jahr wurden rund 6.500 Produkte aus 60 Ländern zur Beurteilung eingereicht. Neben dem LG 65GX hat die Red Dot-Jury in diesem Jahr zwei weitere OLED-Fernseher von LG ausgezeichnet – den LG SIGNATURE OLED 8K (Modell 77ZX) und den LG OLED WX Wallpaper 4K OLED TV (Modell 65WX). Im vergangenen Monat wurden diese drei OLED-Modelle auch mit den iF Design Awards ausgezeichnet, einem weiteren bedeutenden internationalen Designwettbewerb.

Seit der Markteinführung im Jahr 2013 wurden die LG OLED TVs jedes Jahr mit einem Red Dot Award prämiert, darunter sechs Mal mit der höchsten Auszeichnung. Zu den bisherigen Preisträgern gehörten der erste aufrollbare Fernseher der Welt, der stilvolle „Wallpaper“-Fernseher und der minimalistische Picture-on-Glass-Fernseher.

In diesem Jahr wurden einige weitere innovative LG-Produkte von Red Dot für ihr herausragendes Design ausgezeichnet:

LG SIGNATURE OLED TV (Modell 77ZX)

LG SIGNATURE Klimaanlage

LG V60 ThinQ und Dual Screen 3

LG OLED TV (Modell 65WX)

LG NanoCell TV (Modell 75NANO99)

LG UltraFine Display Ergo (Modell 32UN880)

LG UltraGear Gaming Monitor (Modell 27GN950)

LG Soundbar (Modell SN11RG)

LG Styler Black Edition

LG InstaView Door-in-Door mit Craft Ice

LG CordZero ThinQ A9 Komp mit Power Drive Mop

LG CordZero ThinQ Robotic Mop

24-inch Front-Load Waschmaschine mit AI DD und DUAL Inverter Heat Pump Dryer

LG PuriCare 4-Wards Wasserreiniger

LG Inverter Heat-Pump Warmwasserboiler

„Als Unternehmen, das leidenschaftlich von der Bedeutung guten Designs überzeugt ist, ist es immer eine große Ehre, von Red Dot anerkannt zu werden“, sagt Noh Chang-ho, Senior Vice President und Leiter des Corporate Design bei LG Electronics. „LG ist dem Wunsch seiner Kunden nach schönen Produkten zutiefst verpflichtet und wird weiterhin innovative Designs verfolgen, die neue Werte und außergewöhnliche Nutzererlebnisse bieten.“