Küchenmaschine Bosch MUM 5 mit integrierter Waage

Kleingeräte | 0 | | Dominik Schebach | 26.03.2020

Die Bosch MUM 5 mit integrierter Waage.

Bosch vereinfacht das Backen und Kochen mit einer neuen Funktion bei seiner Küchenmaschine MUM 5. Diese ist ab April 2020 mit integrierter Waage erhältlich. Damit können die Zutaten direkt in der Rührschüssel abgewogen werden.

Mit der MUM 5 hat Bosch eine Serie an leistungsfähigen Küchenmaschinen im Sortiment, die auch auf prominente Testsiege sowohl bei der Stiftung Warentest 2018 als auch des VKI 2019 verweisen können. Mit der Version MUM5XW20 ist diese um eine Funktion reicher. Dank der neuen integrierten Waage können Zutaten direkt der Rührschüssel hinzugefügt und darin abgewogen werden. So wird das Backen und Kochen noch entspannter, denn es werden keine Küchenwaage oder zusätzliche Schüsseln für das Abwiegen der Zutaten benötigt. Zudem kann auch direkt in Zubehör wie dem Mixer-Aufsatz gewogen werden.

Dabei präsentiert sich die MUM 5 wie gewohnt als Allround-Talent: Ganz egal ob Germteig kneten, Kartoffeln in Scheiben schneiden oder Pesto mixen – die MUM 5 ist eine Küchenmaschine, die alles kann. Mit ihrem kraftvollen 1.000-Watt-Motor verarbeitet sie bis zu 1 kg Mehl plus Zutaten zu Rührteig und Co. Nützliches Zubehör wie Durchlaufschnitzler, Getreidemühle und Eisbereiter ergänzen die Küchenmaschine und machen sie besonders vielseitig. So bietet der Küchenhelfer dank des umfangreichen Zubehörs mehr als 100 verschiedene Funktionen.