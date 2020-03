Hot! Bruchlinie in der Sparte

Krejcik: Lebensmittelhandel nutzt seine Position aus

Die Branche | 4 | | Dominik Schebach | 30.03.2020

Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik beklagt, dass in dieser Ausnahmesituation das UWG offensichtlich sehr zahnlos sei.

Die Aufregung über das Verhalten der Mischbetriebe schwillt an. Immer weniger Händler wollen akzeptieren, dass die großen Lebensmittelketten ihre Privilegien ausnutzen und Elektrogeräte im großen Stil verkaufen, während sie selbst geschlossen halten müssen. Vor der für heute anberaumten Gesprächsrunde in der WKÖ wendet sich deswegen nochmals Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik mit einem Insider an die Mitglieder, um die Position des Gremiums darzulegen.

„Die Verstimmung unter den Mitglieder nimmt lawinenartig zu. Wir müssen allerdings feststellen, dass das UWG in dieser Situation zahnlos ist“, erklärt Krejcik schwer verstimmt gegenüber elektro.at. „Es ist klar, dass für unsere Mitglieder die Lage sehr schwer ist. Die stehen unter Druck, während der Lebensmittelhandel seine Position ausnützt. Das ist moralisch für die Mitglieder nur schwer zu ertragen.“

Krejcik will deswegen bei der für heute in WKÖ angesetzten Sitzung, die von WKÖ-President Harald Mahrer selbst geleitet werden soll, auf eine Lösung drängen. Er zeigte sich allerdings nicht sehr optimistisch, dass es in der Runde zu einer Lösung kommt: „In der Kammer haben wir die vergangenen Tage intensiv nach einer Lösung gesucht. Ein Kompromiss, der auch die Interessen des EFH berücksichtig, erscheint in der Situation allerdings kaum möglich.“

Denn zwischen dem Lebensmittelhandel und der restlichen Handelsbranche gibt es einen tiefgreifenden Auffassungsunterschied, was die Interpretation des Corona-Verordnung des Sozialministeriums angeht. Die Ketten stützen sich dabei auf die u.a. vom Wirtschaftsministerium vertretene Meinung, wonach bei Betrieben mit überwiegend kritischen Warengruppe keine weiteren Einschränkung des Sortiments bestehe. Der Bundesgremialobmann bereitet sich derzeit auf diese Sitzung vor und will morgen das Gremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels informieren.

Hier der Text des heutigen „Insiders”

Sehr geehrte Damen und Herren!

Seit Tagen, ja Stunden erhalte ich hunderte Fotos, wie Lebensmittelketten unsere Produkte offensiv und aggressiv verkaufen. Und statt mit Zurückhaltung vorzugehen werden hier neue Werbeaktionen und Preisaktionen gestartet.

Ich darf nochmals unsere Argumente wiederholen:

Wir vertreten im österreichischen Elektro- und Einrichtungshandel nicht nur 15000 Betriebe, sondern auch 50000 Mitarbeiter, die ebenso um ihren Arbeitsplatz kämpfen. Übrigens gibt es in Österreich 450000 Handelsangestellte im NonFood-Bereich.

Wir unterstützen vorbehaltlos alle Maßnahmen der Regierung, diese dramatische Situation zu bekämpfen. So haben alle Betriebe unserer Branche ihre Verkaufslokale ausnahmslos geschlossen, sei es Kleinst- und Kleinunternehmen, sei es Großfilialisten wie Media/Saturn, Lutz, Leiner etc., obwohl wir hier auch bei manchen Unternehmen von einem „Mischbetrieb“ (zB Handyverkauf) sprechen könnten.

Obwohl die Verkaufslokale geschlossen sind, stehen tausende Betriebe bereit, ihre Kunden mit unseren Produkten zu versorgen, sei es über Telefon, email, Internet oder Online-Shops. Eine „Notversorgung“ durch Lebensmittelketten, wie von diesen behauptet, ist daher nicht erforderlich. Unsere Kooperationen wie beispielsweise RedZac, ElectronicPartner, Expert haben das Serviceangebot ausgeweitet und unterstützen ihre Händler.

Die Warenversorgung durch unsere Lieferanten und dem Großhandel erfolgt nach wie vor zuverlässig. Herr Robert Pfarrwaller, Österreich-Chef von Schäcke/Rexel, wird dazu eine Erklärung abgeben.

Ich erhalte Informationen, dass die von den Lebensmittelketten beauftragten Lieferdienste zum Teil sehr nachlässig vorgehen. So würden Haushaltsgeräte nur in das Vorzimmer gestellt, nicht ausgepackt, Transportsicherungen nicht entfernt, nicht angeschlossen, nicht in Betrieb genommen, kein Altgerät zur Entsorgung mitgenommen. Da leisten unsere Betriebe Serviceleistungen in einer anderen Qualität.

Schon seit Wochen sind wir mit diesem Problem befasst und kämpfen auf allen Ebenen, diesen Missstand abzustellen, der unsere Existenz gefährdet. Dazu findet heute, Montag 30.3.2020, 18 Uhr, eine Telekonferenz statt, die vom Präsident der Wirtschaftskammer Mahrer geleitet wird. Dabei werden die Österreich-Geschäftsführer (CEO) von SPAR, REWE/Billa/Merkur, LIDL, HOFER und METRO teilnehmen. Ich bin für den hauptsächlich betroffenen Elektrohandel auch dabei und bereite mich dazu sehr sorgfältig vor. Über das Ergebnis dieser Besprechung werde ich morgen berichten.

Unbestritten verfügen die Lebensmittelkonzerne über eine deutlich bessere wirtschaftliche Position als unsere Unternehmen, die um das Überleben kämpfen und schon seit Wochen kaum über Einnahmen verfügen. Unsere Händler befürchten, dass ihr Lebenswerk vernichtet wird. Umso mehr bin ich enttäuscht, wie diese Konzerne jetzt vorgehen und versuchen, in dieser dramatischen Situation auf unsere Kosten zusätzlichen Profit zu erzeugen.

Gesundheit und KOPF HOCH!

Herzlichst Ihr

KommR Ing. Wolfgang Krejcik

Bundesgremialobmann