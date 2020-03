CoV: „Die Gamingbranche boomt“

Nedis Gaming Katalog

30.03.2020

Der Großteil von uns ist gezwungen zuhause zu bleiben. Viele suchen Ablenkung bei Computerspielen, was sich auch in den Zahlen diverser Gamingplattformen wiederspiegelt. Nedis präsentiert nun seinen „Gaming Katalog“ – mit viel Zubehör rund ums Zocken.

Das „reale“ Leben liegt wegen des Coronavirus in vielen Ländern lahm. Die Gamingbranche blüht während der Pandemie aber besonders auf. Diverse Spielplattformen melden Rekordzahlen. So sprach die Gamingplattform „Steam“ zuletzt von einem neuen Benutzerrekord in Höhe von mehr als 20 Millionen Spielern an einem Tag!

„Da die Leute in vielen Ländern weltweit angehalten sind, zuhause zu bleiben, haben sie mehr Zeit für Ablenkung und suchen aktiv nach Beschäftigungen. Beides führt dazu, dass mehr gezockt wird“, sagt Zubehörprofi Nedis, der seinen Kunden behilflich sein möchte und aus diesem Grund den deutschen „Gaming Katalog“ aufgelegt hat.

Auf 20 Seiten finden sich Headsets, Mikrofone, Mäuse und Mauskabelhalter, Mousepads und Mousepad-Kits, Lautsprechern, Tastaturen und sogenannten Combo-Kits, bestehend aus Headset, Maus, Mousepad und Tastatur.

Den Nedis „Gaming Katalog“ finden Sie hier im Downloadbereich.