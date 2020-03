Mehr als 600.000 Osterreicher nutzen Online Marktplatz der Post

shöpping.at: Rekord an Händler-Neuregistrierungen

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 30.03.2020

Von der Yogamatte bis zum Ladekabel, vom Putzmittel bis zur Playstation, vom Rasensamen bis zum Gugelhupf - seit dem Start der Corona-bedingten Schutzmaßnahmen der Bundesregierung für Bürger und Händler vergangene Woche verzeichnete der Online Marktplatz der Post, shöpping.at, einen Boom in punkto Nachfrage an heimischen Handelsprodukten. (Bild: shöpping.at)

shöpping.at, der Online Marktplatz der Post, verzeichnete seit dem Start der Corona-bedingten Schutzmaßnahmen der Bundesregierung vergangene Woche einen Boom in punkto Nachfrage an heimischen Handelsprodukten. Die Zugriffszahlen und auch der Umsatz haben sich mehr als vervierfacht.

Ob Lebensmittel, Unterhaltungselektronik oder Schul- und Bürobedarf für die Arbeit im Home-Office: Wie die Österreichische Post berichtet, setzen die Österreicher in Krisenzeiten darauf, bewusst und lokal online einzukaufen, um hierzulande regionalen Händlern und Herstellern unter die Arme zu greifen. Die Post macht dies an der „derzeit stark steigenden Nachfrage“ am Online-Marktplatz shöpping.at fest. „Mit shöpping.at bleibt in Zeiten der Geschäftssperren und Ausgangs-Beschränkungen die Wertschöpfung in Österreich, denn wer beim Online Marktplatz der Österreichischen Post bestellt, kauft ausschließlich bei österreichischen Händlern“, so Robert Hadzetovic, Geschäftsführer von shöpping.at.

„Wir stellen fest, dass gerade in diesen schwierigen Zeiten die österreichischen Konsumenten verstärkt auf das breite Online-Angebot österreichischer Händler zurückgreifen und dabei gleichzeitig umweltbewusst und regional einkaufen wollen. Auch die Anfragen von interessierten Händlern haben in den letzten Tagen neue Rekordwerte erzielt. Wir arbeiten auf Hochtouren, um den Onboarding-Prozess so rasch wie möglich durchzuführen.“

Wie Hadzetovic berichtet, sind aktuell mehr als 600 heimische Händler mit über 2 Millionen Produkten auf der Plattform vertreten. Und das Angebot wachse stetig weiter. 300 weitere Händler seien aktuell im Registrierungsprozess.

Über shöpping.at

Die Österreichische Post beschreibt: „Mit shöpping.at wird dem österreichischen Handel eine Plattform für die Vermarktung seiner Produkte geboten und die Möglichkeit geschaffen, das umfangreiche Portfolio des österreichischen Marktes attraktiv zu präsentieren. Den Kunden steht ein vielfältiges Angebot bekannter Marken und Produkte lokaler, regionaler und nationaler Händler zur Verfügung. Die Produktpalette umfasst regional alle Bundesländer, vom Käsehändler aus Vorarlberg bis zum Winzer aus dem Burgenland.“