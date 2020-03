Hot! Lebensmittelketten beharren auf ihrem Standpunkt

Mischbetriebe: Keine Lösung in Sicht

Die Branche | 1 | | Dominik Schebach | 31.03.2020

Bundesgremialobmann zeigt sich ob der Haltung der großen Lebensmittelketten recht desillusioniert.

Die gestrige Runde in der WKÖ bezüglich der Mischbetriebe hat für den EFH kein befriedigendes Ergebnis gebracht. Wie Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik mitteilt, beharren die Lebensmittelketten auf ihrem Standpunkt und lehnen jede Beschränkung ihres Sortiment ab. Diese Position will Krejcik nach eigenen Worten allerdings nicht aktzeptieren.

„Jeder Tag, an dem es hier zu keiner Lösung kommt, ist für uns verloren. Wir müssen diese Situation jetzt lösen.. Man hat den Eindruck, dass die Lebensmittelhändler nicht wahrhaben wollen, wie es uns geht. Während andere Branche um ihre Existenz fürchten, weil sie nicht aufsperren dürfen, reden die Vertreter der Lebensmittelketten über mögliche Einbußen im Ostergeschäft. Wir sind dem LEH seine laufenden Umsätze mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs nicht neidig, aber dieses Unverständnis ist empörend“, findet Krejcik deutliche Worte. Seiner Ansicht

Einen Hoffnungsschimmer gibt es: Auf Bundes- und Landesebene in der Politik kristallisiert sich immer mehr eine restriktive Einschätzung der Rechtslage heraus. Allerdings kann der Handel nicht länger warten. Derzeit beraten die Gremien in der Wirtschaftskammer. Über die Position des Bundesgremiums informiert zudem der heutige Elektro-Insider (siehe Text unten).

Aktuelle Informationen

Sehr geehrte Damen und Herren!

Gestern, am 30.3.2020 18 Uhr, fand unter der persönlichen Leitung von Wirtschaftskammerpräsident Mahrer eine Telefonkonferenz mit den Geschäftsführern der größten Lebensmittelfilialisten statt.

Teilnehmer waren auf Seiten des Lebensmittelhandels:

Herr Dr. G. Drexel – SPAR

Herr M. Haraszti – REWE-Konzern (Billa/Merkur/Penny)

Herr H. Leitner – HOFER

Herr A. Wolf – LIDL

Herr X. Plotitza – METRO

Auf unserer Seite waren Vertreter vom Spielwarenhandel, Papierhandel, Baustoffhandel, Gartenmöbelhandel, Sportartikelhandel und natürlich der Elektrohandel, der am meisten unter den Aktivitäten des Lebensmittelhandels leidet.

Ich will nicht verschweigen, dass ich noch nie so desillusioniert eine Sitzung verlassen habe, obwohl ich schon vieles erlebt und durchgemacht habe. Während wir uns alle täglich fragen, werde ich angesteckt, wird meine Mutter überleben, wie lange bleibt diese Situation, wie lange halten es die Kinder in den Wohnungen noch aus, ist mein Betrieb in sechs Wochen noch da, leben die Vertreter der Lebensmittelkonzerne offenbar in einer ganz anderen Welt, abgesichert durch ein Tagesgeschäft mit hohen Einnahmen.

Für diese Firmen steht ein erfolgreiches Ostergeschäft, wenn möglich besser als 2019, im Mittelpunkt ihrer Bemühungen. So fielen zum Beispiel folgende Zitate:

„Wenn wir keine Waschmaschinen mehr verkaufen würden, werden die Konsumenten sich ausschließlich bei AMAZON eindecken, der ja keine Steuern zahlt. Wenn wir ablehnen, beispielsweise Druckerpatronen zu verkaufen, riskieren wir riesige Tumulte in unserer Filialen. Unsere intensiven Werbeaktionen sind nicht mehr zu stoppen und laufen zumindest bis Ostern.“

„Unsere Flugblätter können wir nicht einstampfen. Ab Ostern werden wir NonFood-Produkte nicht mehr bewerben. Im Übrigen könne man unseren Kunden nicht verbieten, bestimmte Waren zu kaufen.“

„Wir sehen uns in großer Verantwortung bei der Versorgung der Bevölkerung. Wir haben in unseren Zeitungsanzeigen die Hardwareprodukte entfernt und schalten hier nur mehr Imagetexte. Bis Ostern verteilen wir 3,5 Mio Flugblätter an alle Haushalte, wobei 4 Seiten Food-Produkte und 20 Seiten NonFood-Produkte betreffen. Dies lässt sich nicht mehr stoppen. Ab Ostern werden wir die Nonfood-Produkte voraussichtlich nicht mehr bewerben. Würden wir jedoch diese Produkte nicht mehr bewerben, wird bei AMAZON gekauft. Der Verkauf ist uns nicht verboten.“

„Wenn wir nicht verkaufen, kaufen alle bei AMAZON. Wir haben diese Waren vor 12 Monaten eingekauft und würden bei Nichtverkauf auf einem hohen Lager sitzenbleiben.“

„Wir verlieren durch Wegfall des Gastronomieumsatzes 50% – 60% des Umsatzes. Haben trotzdem die Bewerbung von NONFood-Artikel eingestellt.“

Es muss hier nicht besonders erwähnt werden, dass wir unsere Positionen glasklar deponiert haben:

Sofortige Einstellung aller Werbemaßnahmen für unsere Artikel

aller für unsere Artikel Sofortige Entfernung aller unserer Artikel in allen Filialen

aller Sofortige Entfernung aller Plakate mit Aktionsankündigung (z.B auf alle Küchengeräte -15%) in allen Filialen

Diese berechtigten Forderungen wurden natürlich vorerst abgelehnt. Als jedoch Präsident Mahrer deutlich vermittelt hat, sich bei der Regierung für eine Klarstellung intensiv zu verwenden und dass der Verkauf von unseren NONFOOD-Produkten natürlich auch schon jetzt nicht gestattet ist, war eine gewisse Beunruhigung bei den Lebensmittelkonzernen spürbar. An dieser Stelle danke ich Herrn Präsident Mahrer, dass er unsere Positionen vertritt.

Mich persönlich besonders getroffen hat das fehlende Verständnis, wie es unseren Händlern heute geht, die kaum über Einnahmen verfügen, die ihre Leute trotzdem weiter beschäftigen möchten, die nicht wissen, was die Zukunft bringt und in schlaflosen Nächten über den Fortbestand ihrer Betriebe nachdenken. Fast alle Lebensmittelkonzerne machen dagegen Umsätze wie nie zuvor, haben täglich riesige Einnahmen, suchen und nützen Schlupflöcher und sorgen sich lediglich um ihr Ostergeschäft – eine absurde Situation, die ich nicht begreifen kann.

Bei dieser Gelegenheit danke ich auch unseren Lieferanten und dem Großhandel, die uns nach wie vor zuverlässig beliefern.

Dazu KommR Robert Pfarrwaller, Vorsitzender Fachausschuss Elektrogroßhandel unseres Bundesgremiums:

„Der österreichische Elektrohandel geht aufgrund der behördlichen Restriktionen durch eine sehr schwere Phase, teilweise wirtschaftlich existenzgefährdend. Natürlich unterstützen alle die verordneten Maßnahmen der Bundesregierung. Als Partner des Elektrohandels sichern wir seit Anbeginn der Krise die Warenversorgung für den Elektrohandel und auch für das Elektrogewerbe.

Das heißt auch weiterhin:

Die Warenversorgung seitens des Elektrogroßhandels ist gesichert und erfolgt wie immer zuverlässig!“

Wir lassen nicht locker! Schon heute wird die Wirtschaftskammer über die weitere Vorgangsweise entscheiden, um alle nur denkbaren Möglichkeiten zu nützen, diese in keiner Weise tragbare Vorgangsweisen so bald wie möglich abzustellen. Immer war bei der Konferenz von Solidarität die Rede, davon sind wir derzeit meilenweit entfernt.

Ich verspreche Ihnen, dass wir bei diesem Problem, das unsere Existenzen mehr als gefährdet, nicht nachlassen werden und danke bei dieser Gelegenheit allen Kollegen und allen Mitarbeitern der Wirtschaftskammer, die sich extrem für uns einsetzen.

Bleiben Sie gesund! KOPF HOCH!

Herzlichst Ihr

KommR Ing. Wolfgang Krejcik

Bundesgremialobmann