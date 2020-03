Miele auf Platz 1

trend ermittelte die besten Arbeitgeber Österreichs

Hintergrund | 1 | | Stefanie Bruckbauer | 31.03.2020

Im trend-Ranking der besten Arbeitgeber Österreichs schaffte es Miele heuer auf Platz 1. Im Bild Miele GF Sandra Kolleth.

Das Magazin der trend, kununu und Statista ermittelten bereits zum vierten Mal das „Ranking der besten 300 Arbeitgeber Österreichs“. Auf Platz 1 kam heuer Miele.

Zum vierten Mal in Folge erstellte der trend in Kooperation mit der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu und dem Statistik-Portal Statista das Ranking der 300 besten Arbeitgeber Österreichs. Zur Vorgehensweise berichtet der trend: „Das Ranking wurde über mehrere Monate hinweg – lange, bevor die Corona-Epidemie Europa erreicht hatte – in einem aufwändigen Verfahren ermittelt. In Summe wurden dabei mehr als 200.000 einzelne Urteile von Dienstnehmern zu über 1.000 österreichischen Unternehmen mit jeweils mindestens 200 Mitarbeitern aus 20 verschiedenen Branchen erhoben und ausgewertet.“

Mit einem Score von 8,80 (von 10) schaffte es Miele auf Platz 1 im Arbeitgeberranking. Auf Platz 2 landete BMD Systemhaus und auf Platz 3 Swietelsky Bau.