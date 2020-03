Verkaufen in Zeiten geschlossener Geschäfte

Wertgarantie legt Webinare nochmals auf

Dominik Schebach | 31.03.2020 | 1 |

Unterstützung für den Fachhandel hat sich Wertgarantie auf die Fahnen geschrieben. Der Spezialversicherer hat dazu in der vergangenen Woche nicht nur seine Online-Akademie ins Leben gerufen, sondern auch zwei Webinare unter dem Titel „Verkaufen in Zeiten geschlossener Geschäfte“ abgehalten. Wegen des großen Erfolgs werden diese Woche zwei weitere Termine angeboten.

Die Webinare am vergangenen Freitag wurden von Wertgarantie-Online-Trainer Christian und Referent Wolfgang Hanses, Trainer, Berater und Fachhändler mit mehr als 40 Jahren Erfahrung gehalten. Vorgesehen für jeweils 100 Teilnehmer, waren diese mehrfach überbelegt. Deswegen besteht diese Woche, am Donnerstag, 2. April, 11 Uhr und Freitag, 3. April, 13 Uhr die Möglichkeit, nochmals an einer der Online-Veranstaltungen teilzunehmen.

Die Webinare richten sich an Unternehmer, Marktleiter sowie Team– und Abteilungsleiter im Handel. In den geplanten 45 bis 60 Minuten dreht sich alles um die gemeinsame Krisenbewältigung. Inhaltlich starten die Webinare dabei mit einer Einschätzung der aktuellen Situation und den drängenden Fragen: Was sind die aktuellen Rahmenbedingungen? Was gehört in einen Notfallplan des Unternehmens und was ist jetzt zu tun? Anschließend geht es darum, wie der Fachhändler seinen Service nutzen kann, um Neugeschäft zu generieren und wie nun Schaufenster, Online-Auftritte und Social Media optimal einzusetzen sind. Und final werden in dem Webinar weitere Möglichkeiten diskutiert, welche Maßnahmen Händler noch ergreifen können, beispielweise indem sie über die Presse gehen oder beim Telefonverkauf einsteigen.

Der Anmeldevorgang bleibt gleich und erfolgt über akademie@wertgarantie.com