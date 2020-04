Unterstützung im April

Magenta: Geschenktes Datenvolumen und zusätzlichen TV-Kanälen für die Kunden

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 01.04.2020

#bleibverbunden - In Zeiten der Corona-Krise unterstützt Magenta seine Kunden mit zusätzlichem Datenvolumen.

In Zeiten der Corona-Krise schnellt die Nutzung von Telefonie und Internet in die Höhe. Magenta Telekom unterstützt seine Kunden in dieser außergewöhnlichen Zeit, um zu Hause verbunden zu bleiben. Der Betreiber schenkt deswegen seinen Endkunden 10GB zusätzliches Datenvolumen für das Smartphone. Für MagentaEINS-Kunden gibt es dauerhaft das doppelte Handy-Datenvolumen. Außerdem stehen den Kunden die Magenta TV App sowie zusätzliche TV-Kanäle und Sky Cinema ohne Zusatzkosten zur Verfügung.

Die dafür ins Leben gerufene Kampagne #bleibverbunden wird ab heute, 1. April 2020, um die neuen digitale Goodies erweitert. Zur Aktivierung erhalten Kunden in den nächsten Tagen automatisch eine SMS von Magenta. Unabhängig von der Corona-Krise können Privatkunden mit dem regulären Loyalitätsprogramm MagentaEINS seit Anfang März das Datenvolumen in Magenta-Handytarifen dauerhaft verdoppeln, auch bei SIM-only und ehemaligen Telering-Tarifen. Voraussetzung ist Magenta Internet im gleichen Haushalt.

Die Magenta TV App steht ab sofort allen Magenta Internetkunden für die nächsten drei Monate kostenlos und ohne Bindung zur Verfügung. Enthalten sind für die ganze Familie, zu jeder Zeit und auf allen Geräten, mehr als 100 TV-Kanäle, zahlreiche davon in HD und mit 7 Tage Replay Funktion. Unterstützt werden Android- und iOS-Smartphones und Tablets, FireTV-Stick, Android TV, Apple TV und Webbrowser. Information zur Anmeldung der TV-App-Aktion finden Kunden auf einer speziell eingerichteten Magenta Website.

Bestehende TV-Kunden mit den Paketen TV S und TV M erhalten im April bis zu 17 zusätzliche Kanäle, die in ihrem Paket nicht regulär enthalten sind, etwa Kinderkanäle, Doku-Kanäle und Spielfilmkanäle. Die zusätzlichen Kanäle werden automatisch freigeschaltet. Davon profitieren auch Magenta Internetkunden im Zuge der aktuell kostenlosen TV-App-Aktion. Freigeschaltet werden die Kinderkanäle Baby TV, Cartoon Network HD, Disney Channel, Fix & Foxi und RiC. Bei den Doku-Kanälen handelt es sich um Discovery HD, Animal Planet HD, National Geographic HD, Planet HD, National Geographic Wild HD, DMAX, N24 doku und RTL Living HD. Die zusätzlichen Spielfilm- und Serienkanäle sind RTL Crime HD, RTL Passion HD, TELE 5 und Kinowelt TV HD. Darüber hinaus wird für alle Magenta Sky Bundesliga und Sky Sport Kunden das Sky Cinema Paket für ein Monat kostenlos zur Verfügung gestellt. Informationen zur Aktivierung der zusätzlichen Handy-Datenvolumen und TV-Goodies finden Kunden unter www.magenta.at/bleibverbunden .