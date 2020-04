Dampfgarer: „Wahre Alleskönner“

Miele Stand-Dampfgarer nun auch in Brillantweiß

Hausgeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 01.04.2020

Den Miele Stand-Dampfgarer DG 6001 gibt es nun auch in Brillantweiß.

Miele Stand-Dampfgarer sind bekannt als „Alleskönner“. Miele sagt: „Ob Fisch, Fleisch, Gemüse, Obst oder Desserts – sie bereiten ein großes Spektrum an Speisen auf sanfte Weise zu. Außerdem sind sie wertvolle Helfer beim Haltbarmachen, Blanchieren, Desinfizieren oder auch beim Einkochen.“ Übrigens: Den Standdampfgarer DG 6001 gibt es nun auch in der Farbe Brillantweiß.

Dampfgarer gelten als ideale Ergänzung zu Backofen oder Kochstelle. Sie ermöglichen die Zubereitung einer großen Anzahl an Gerichten und bieten zudem viele weitere Anwendungsmöglichkeiten, die über das Kochen hinausgehen, wie Miele erklärt: „Fisch wird im Dampfgarer auf den Punkt gegart und behält seinen Eigengeschmack. Fleisch wird besonders zart und saftig, da die Nährstoffe bei der Zubereitung im Dampfgarer weitestgehend erhalten bleiben. Die unentbehrlichen Beilagen – von Kartoffeln, Reis über Nudeln – haben einen hohen Nährwert und gelingen im Dampfgarer immer ohne anzubrennen oder überzukochen.“

Auch Nachspeisen lassen sich in vielfältiger Weise im Dampfgarer zubereiten. Ob Topfenknödel oder lockere Soufflés – „diese sind selbst für Hobbyköche leicht zu schaffen“, betont Miele.

Auch das perfekte Frühstücksei gelinge – „ob weich, mittel oder hart in nur 4 bis 10 Minuten bei 100 °C“, so der Hersteller. Auch selbst gemachter Joghurt sei kein Problem: „In nur 5 Stunden bei 40 °C im Dampfgarer zubereitet“, so Miele und: „Gemüse einmal als Suppe, zubereitet im Dampfgarer, überzeugt jeden Suppenkasper! Und kommen die Familienmitglieder zu unterschiedlichen Zeiten nach Hause, kann das Essen schnell erhitzt werden und die Mahlzeit bleibt trotzdem nahrhaft und gesund. Bei 100 °C für 2 – 5 Minuten fertig portionierte Tellergerichte ebenso wie andere Lebensmittel.“

Der Dampfgarer eignet sich übrigens auch gut für das Blanchieren von Obst und Gemüse vor dem Einfrieren und zum „Einkochen“, um die Haltbarkeit von Lebensmitteln zu verlängern. Miele gibt jungen Eltern noch einen Tipp: „In nur 15 Minuten sind Babyflaschen und Schnuller bei 100 °C im Dampfgarer keimfrei.“

Übrigens: Das Miele Stand-Dampfgarer-Modell DG 6001 gibt es nun auch in der Farbe Brillantweiß mit einer UVP von 799 Euro.