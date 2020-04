Editor's Choice Hot! elektro.at-Anfrage fördert zutage, wie die Lebensmittelhändler ticken

Spar zur Mischbetriebe-Debatte: „Worum geht es hier eigentlich?”

Hintergrund | 0 | | Wolfgang Schalko | 01.04.2020

Bei Spar reagiert man auf die Vorbehalte des Elektrohandels mit Unverständnis und Häme. (© Spar Österreich)

Angesichts der sich weiter zuspitzenden Mischbetriebe-Debatte hat elektro.at bei der Supermarktkette Spar nachgefragt, wie man zu der Thematik steht: Wie begründet Spar seine Position? Warum hält das Unternehmen am Non-Food-Segment fest? Und wie steht das Unternehmen zum Vorwurf der mangelnden Solidarität gegenüber den anderen Handelsbetrieben, die nicht aufsperren dürfen? Hier die befremdliche Antwort.

Auf die Anfrage von elektro.at hat uns die Pressestelle von Spar folgende (ungekürzte) Antwort zukommen lassen:

Wir verstehen die Sorge und die Ängste der so genannten „kleinen Händler“.

Aber, es klingt zwar arg, aber für die betroffenen Händler macht es jetzt keinen Unterschied, ob wir Nonfood-Produkte verkaufen oder nicht.

Es macht aber für deren Zukunft einen Unterschied:

Wenn wir auch keine Nonfood-Produkte mehr verkaufen dürfen, dann treiben wir die Konsumenten endgültig in die Arme der internationalen Online-Riesen.

Denn, wenn jemandem jetzt ein Fön kaputt geht oder ein Bügeleisen und er kann das dann nicht im heimischen Handel kaufen, dann wird er bei Amazon bestellen.

Der Kunde wird nicht warten bis die Geschäfte wieder geöffnet haben.

Und das bedeutet, noch viel mehr Menschen lernen, wie einfach und achsopraktisch Internetbestellungen sind.

Diese Kunden haben wir alle dann für den stationären Handel verloren – und das an Unternehmen, die in Österreich keine Steuern bezahlen.

Wir zahlen Steuern in Österreich und ich denke, davon können wir jetzt jeden cent gebrauchen.

Zudem hängen auch an uns viele heimische Vorlieferanten, im gesamten Pflanzenbereich zum Beispiel.

Dürften wir auch keine Pflanzen mehr verkaufen, wäre das auch massiv schädigend für noch die letzten halbwegs funktionierenden Strukturen.

Ganz abgesehen davon würden wir die Bevölkerung schwer verunsichern, wenn es jetzt plötzlich Absperrungen in den Märkten gibt.

In Zeiten wie diesen bricht bei so was leicht Panik aus.

Und zudem können wir die Produkte nicht ins Lager räumen, weil wir keine entsprechenden Lagerflächen haben. Wir könnten also nur absperren.

Was glauben Sie, was dann passiert? Ja genau, die Kunden kriechen durch und holen sich was sie brauchen.

Und dann muss unser Personal, das jetzt schon Masken und Handschuhe tragen muss, hinter Plexiglas arbeitet und sich täglich der Gefahr einer Ansteckung aussetzt auch noch anfangen mit Kunden zu streiten?

Und das alles ändert aber gar nichts an der Situation der anderen Händler.

Also worum geht es hier eigentlich?