Sicherer TV- und Radioempfang

ORS-Techniker mit Tourenski zu Sendeanlagen

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 06.04.2020

Mit Tourenski zur Senderwartung – die ORS garantiert auch in Ausnahmesituationen uneingeschränkte Sendeleistung. (© ORS)

Trotz geschlossener Seilbahnen werden Wartungsarbeiten an den über 400 Sendeanlagen, teils auf Berggipfeln, bei jedem Wetter durchgeführt. So sind ORS-Sendetechniker mit Tourenskiern kürzlich zu zwei Sendeanlagen in Salzburg vorgedrungen, um für einen sicheren TV-Empfang zu sorgen. Die ORS betont einmal mehr: Ausfallsicheres TV- und Radioprogramm ist trotz Corona-Krise gewährleistet.

Seit Mitte März stehen in Österreich Seilbahnen und Liftanlagen still. Das hält die ORS-Sendetechnikerinnen und -techniker allerdings nicht davon ab, ausfallsicheres Fernsehen und Radio zu garantieren. So haben sich Johann Kerschbaum und Ralf Bergmeister von der ORS die Tourenski angeschnallt, um in Salzburg notwendige Wartungsarbeiten an zwei Sendeanlagen vorzunehmen. Die Sendeanlagen Saalbach-Schattenberg und Mauterndorf-Großeck wurden vorsorglich gewartet, sodass alle Haushalte ihre Programme weiterhin einwandfrei empfangen können.

Ausfallsicheres Fernsehen ohne Kapazitätsgrenzen sichergestellt

Der Informationsbedarf aufgrund der Corona-Krise ist seit Wochen auf Rekordniveau. Das Interesse an den Sondersendungen des ORF, den Streamingangeboten auf orf.at und auch den privaten TV- und Radiosendern steigt weiter. Dabei zeigt sich, dass die Sendeinfrastruktur bisher den außerordentlichen Belastungen hervorragend standgehalten hat und auch keinerlei Kapazitätsengpässe zu erwarten sind.

Die ORS empfiehlt den Konsumentinnen und Konsumenten weiterhin, TV- und Radioprogramme überwiegend über die klassischen Empfangswege Satellit, Kabel und Antennenfernsehen (simpliTV) zu nutzen. Diese Empfangswege unterliegen keinen systemimmanenten Kapazitätsgrenzen.

„Unsere Sendetechnikerinnen und -techniker sind Tag und Nacht bei jedem Wetter im Einsatz, damit Informationen und Unterhaltung verlässlich in die österreichischen Wohnzimmer kommen“, betont Michael Weber von der ORS. „Und egal wo und wie lange Fernsehen und Radio genutzt wird, via SAT und Antenne garantieren wir ausfallsicheres Programm ohne Einschränkung von Qualität und Verfügbarkeit“.