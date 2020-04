„Für den Neustart positionieren“

Wertgarantie weitet Online-Akademie aus

Dominik Schebach | 06.04.2020 | 0 |

Wertgarantie lässt den Fachhandel in diesen schweren Zeiten nicht im Stich: Verkaufsansätze bei geschlossenen Geschäften und Produktinfos über den neuen Komplettschutz waren unter anderem die Inhalte der Online-Seminare Ende März/Anfang April. Mit dem neuen Webinar will der Spezialversicherer die Vorteile der Garantievermarktung allen Fachhändlern näherbringen und zeigen, wie man in der Krise und auch in Zukunft davon profitieren kann.

Das neue Webinar richtet sich an Unternehmer, Marktleiter sowie Team– und Abteilungsleiter, die bereits mit Wertgarantie zusammenarbeiten, aber auch an die, die bislang noch keine Partnerschaft mit dem Garantiedienstleister eingegangen sind. In den geplanten 45 bis 60 Minuten soll es um eine Analyse der Krise sowie Szenarien der Krisenbewältigung gehen. Dazu werden zukunftsorientierte Lösungen und Modelle vorgestellt, die auch dann noch greifen, wenn die Geschäfte wieder öffnen. Daher werden auch Theorien von Zukunftsforschern, die für den Handel relevant werden könnten, inhaltlich eine Rolle spielen. „Nach Corona werden die Uhren in der Gesellschaft anders gehen. Daher wird es für den Handel wichtig sein, sich durch einen Neustart stärker zu positionieren„, erklärt dazu Österreich-VL Roland Hofer.

Im Fokus stehen dabei die Garantiedienstleistungen und Versicherungslösungen von Wertgarantie. „Unsere Produkte sind bestens dazu geeignet, die Kunden an den Fachhandel zu binden. Dies wollen wir in diesem Webinar verdeutlichen“, erläutert Roland Hofer und ergänzt stolz: „Wir sind für den Handel und unsere Kunden da. Beleg dafür ist auch die Auszeichnung „Beste Elektronikversicherung“ vom Deutschen Finanz-Service Institut (DFSI), die wir gerade zum dritten Mal in Folge erhalten haben.“

Durch das Webinar am 8. April um 16:00 Uhr führt Wertgarantie-Regionalleiter Florian Hasibeder. Interessierte melden sich über vertrieb.at@wertgarantie.com für die Webinare an oder nutzen am Webinartag den Zugang https://zoom.us/j/381750320.