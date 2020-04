Nach Ostern

A1 fährt Shops wieder hoch

A1 fährt nach Ostern seine Shops wieder hoch. (© A1)

In Zeiten des Shutdowns haben auch die Netzbetreiber ihr Shop-Angebot zurückgenommen. Nach Ostern dürfte sich die Situation aber drastisch ändern. So hat A1 heute Vormittag angekündigt, am 14. April zehn zusätzliche Shops zu öffnen. Damit sollen rund 50 Shops des Netzbetreibers wieder in Betrieb sein.

In den vergangenen Wochen war der Telekom-FH und die Netzbetreiber in einer besonderen Position. Um die Versorgung der Bevölkerung mit Kommunikations-Services sicherzustellen, durfte diese Sparte als eine der wenigen weiter offen halten. Allerdings haben die Betreiber bald das Angebot zurückgefahren, auch um die eigenen Mitarbeiter zu schützen. So wurden nur die wichtigsten Standorte in den jeweiligen Regionen weiter betrieben, aber jene Shops, die nicht unbedingt für die Grundversorgung notwendig waren temporär geschlossen.

Mit 14. April beginnt auch bei A1 ein langsames Hochfahren. Zusätzlich zu den bisher österreichweit geöffneten rd. 40 Shops kommen nun weitere 10 Standorte hinzu:

• Wien: Landstraßer Hauptstraße 84, Währinger Straße 94, Q19

• Oberösterreich: Steyr HEY!

• Salzburg: Alpenstraße 5, Itzlinger Hauptstraße 93a

• Steiermark: Leibnitz

• Kärnten: Klagenfurt Südpark

• Tirol: Innsbruck Kaufhaus Tyrol, Kufstein Inntalcenter

Schon bisher geöffnet:

• Wien: Donauzentrum Top 8, Favoritenstr. 99, Kärntnerstr. 45, Lugner City; Mariahilferstrasse 60, Meidling, SCN, Millenium City

• Niederösterreich: Amstetten CCA, St.Pölten Traisenpark, Vösendorf SCS, Wr. Neustadt Fischapark

• Burgenland: Eisenstadt, Oberwart EO, Neusiedl

• Oberösterreich: Linz Landstraße, Pasching Plus City, Vöcklabruck Varena, Wels max.center, Ried

• Salzburg: Salzburg Europark, Salzburg Forum 1

• Steiermak: Graz City Park, Graz Herrengasse, Feldbach, Fohnsdorf Arena am Waldfeld, Graz Shopping Nord, Kapfenberg ece, Leoben, Liezen ELI

• Kärnten: Klagenfurt City Arkaden, Villach ATRIO

• Tirol: Innsbruck DEZ, Lienz, Wörgl M4

• Vorarlberg: Dornbirn/ Messepark, Feldkirch

Die A1 Shops sind Montag bis Freitag großteils von 9:00 bis 18:00 geöffnet. Die Samstagsöffnungszeiten orientieren sich an den regionalen Öffnungszeiten bzw. den Öffnungszeiten des Einkaufs-Centers, wenn sich der Shop in einem solchen befindet und können daher eventuell abweichen.