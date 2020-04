Lichtstarke Gaming Beamer mit geringem Input Lag

BenQ TH585 und BenQ TH685 für Gaming-Sessions im Großformat

Wolfgang Schalko | 09.04.2020

Mitten im Spielgeschehen mit den neuen Gaming Beamern TH585 und TH685 von BenQ.

BenQ stellt zwei neue Modelle seiner Home-Entertainment-Serie vor, die bestens für Gaming-Sessions oder zum Filme- und Serienschauen im Großformat geeignet sind. Die lichtstarken Projektoren TH585 und TH685 bringen mit 3.500 ANSI Lumen auch bei Tageslichteinfall ein brillantes Bild auf die Projektionsfläche. Beide Modelle eignen sich dank ihres geringen Input Lags von nur 16 ms beim TH585 und sogar von nur 8,3 ms beim TH685 bestens für verzögerungsfreies, actiongeladenes Gameplay. Damit sind sie perfekt für die Darstellung von rasanten Sportarten, reaktionsabhängigen Shooter-Spielen und zeitkritischen Kampfarenen geeignet.

Ohne große Vorbereitung verwandeln die Neuzugänge TH585 und TH685 jeden Raum im Handumdrehen in eine individuelle Gaming-Area. Die beiden Tageslicht Beamer haben eine Full-HD-Auflösung von 1920p x 1080p im 16:9 Format und liefern mit einer 95%igen Abdeckung des Rec. 709 Farbraums eine beeindruckende Farbdarstellung. Beide projizieren auch in Räumen mit Tageslichteinfall rahmenlos mit einer Größe von bis zu 300 Zoll. Beim TH685 wird zudem noch die Helligkeit der gesamten Projektion mit der LumiExpert-Technologie dynamisch an das Umgebungslicht angepasst. Für den passenden Sound zur Projektion sorgen der TH585 mit einem 10-Watt-Lautsprecher und der TH685 mit einem 5 Watt-Lautsprecher sowie mit der BenQ CineMaster Audio+ 2 Technologie.

Exklusiver Game-Mode

Die neuen HDR Beamer sind die perfekten Begleiter für unterhaltsame und spaßige Abende mit großflächigem Entertainment im Familien- oder Freundeskreis. Ein spezieller Modus für das Gaming sorgt für visuelle Klarheit in dunklen und schattigen Szenen, die dem Spieler helfen, Ziele leicht zu erfassen und einen hohen Sehkomfort im Gameplay bieten. Der Game Mode sowie der geringe Input Lag können den entscheidenden Vorteil im rasanten Spielgeschehen liefern, um schneller zu leveln, Gegner besser und früher zu erkennen oder versteckte Gegenstände in Videospielen aufzufinden.

Schnell einsatzbereit, extrem flexibel und sehr energieeffizient

Innerhalb kürzester Zeit sind die neuen Beamer beispielsweise für Konsolenspiele einsatzbereit. Ihr 1,1-facher bzw. 1,3-facher Zoom und die digitale Linsenverschiebung erlauben Projektionen aus ganz unterschiedlichen und zum Teil sehr geringen Projektionsabständen. Die vertikale Keystone-Korrektur übernimmt die hochpräzise Feineinstellung der Bildkanten, sodass eine perfekt ausgerichtete und skalierte Projektion jederzeit sichergestellt ist. Für maximale Installationsflexibilität und „Big Screen Entertainment“ in jedem Raum, halten die Neuzugänge vielfache Anschlussoptionen bereit, wie z. B. 2x HDMI, USB Typ A und D-Sub. Eine 3D-Darstellung lässt sich leicht über die HDMI-Anschlüsse und optional erhältliche 3D-Brillen realisieren.

Die BenQ SmartEco-Technologie verbessert die Lampenlebensdauer bei voller Lichtstärke um bis zu 80%. Der Energieverbrauch wird gleichzeitig um bis zu 70% gesenkt. Der SmartEco-Modus passt die Lampenleistung des Projektors energieeffizient an die Bildinhalte an und erzeugt nur so viel Licht, wie wirklich nötig ist.

Der neue Gaming Beamer TH585 ist zum unverbindlichen Verkaufspreis von 599 Euro ab sofort im Handel erhältlich. Ende April folgt der TH685 zum unverbindlichen Verkaufspreis von 699 Euro.