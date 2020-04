5G

Krude Verschwörungstheorien rufen selbst WHO auf den Plan

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 15.04.2020

Covid-19 lässt auch Verschwörungstheorien zu 5G sprießen. (© Schebach)

Man ist geneigt dies unter „Fun-Facts“ abzutun, wären die Umstände nicht so bitter. Aber nachdem Verschwörungstheoretiker offensichtlich die derzeitige Situation um Covid-19 ausnutzen, um Ängste vor 5G zu verbreiten, meldete sich nun sogar die Weltgesundheitsorganisation mit einer Klarstellung zu Wort.

Wie es scheint, nutzen Verschwörungstheoretiker ihre freie Zeit, an Fake-News betreffend 5G zu arbeiten. Sehr beliebt ist derzeit die Nachricht, das 5G-Protokoll übertrage das Corona-Virus oder beschleunige dessen Verbreitung. Das Traurige ist, dass in diesem Umfeld auch einige zu Vandalen-Akten ermutigt werden und Mobilfunkmasten anzünden, wie vergangene Woche in Großbritannien und den Niederlanden geschehen, womit natürlich die Kommunikationsdienste einschließlich Notruf für die Menschen in den betroffenen Gebieten eingeschränkt wurden.

Unter diesen Umständen hat nun selbst die WHO zu Wort gemeldet: „Viren können sich nicht mittels Funkwellen/Mobilfunk ausbreiten. COVID-19 verbreitet sich in vielen Ländern, die nicht über 5G-Mobilfunknetze verfügen.“

Das FMK begrüßt die unmissverständliche Aussage der Weltgesundheitsorganisation. Bemerkt allerdings auch konsterniert: „Dennoch mutet es befremdlich an, dass die WHO derartige Selbstverständlichkeiten, die seit Jahrzehnten zum allgemeinen Wissen gehören und nicht mal von den wenigen, dem Mobilfunk gegenüber kritischen Wissenschaftern behauptet werden, betonen muss.“