Gesundheit als höchstes Gut

Gorenje spendet MNS-Masken

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 16.04.2020

Gorenje GF Michael Grafoner (2. von links, falls Sie ihn mit Maske nicht erkennen), bei der Übergabe der MNS-Masken an die Stationsleitung Nicole Foisner (3. von links)

Gorenje war einer der ersten Hersteller, der den Fachhandel bei Ausbruch der Krise mit einer Erhöhung des Zahlungszieles unterstützte. Nun leistete die Mutter des Unternehmens, Hisense, an anderer Stelle Hilfe und spendete MNS-Masken an eine Kinderintensivstation eines österreichischen Krankenhauses.

Am 19. März informierte Gorenje, das Zahlungsziel für den Fachhandel auf 70 Tage zu erhöhen. Dies als Unterstützung in der Corona-Krise (elektro.at berichtete). Nun leistete auch die Gorenje-Mutter, der chinesische Konzern Hisense, Hilfe und spendete 1.500 Stück MNS-Masken an die pädiatrische Intensivstation des Kepler Universitätsklinikums in Linz.

„Die Gesundheit unserer Mitarbeiter ist unser höchstes Gut bei Gorenje. Deshalb haben wir bei uns intern besondere Schutzmaßnahmen ergriffen. Der Schutz des Pflegepersonals in Krankenhäusern ist in Zeiten wie diesen aber auch besonders wichtig, daher möchten wir unterstützen“, erklärt Michael Grafoner, Geschäftsführer Gorenje Österreich, der die von Hisense gespendeten Masken an das Klinikum übergab.

Das Team der Kinderintensivstation des Med Campus 4 am Uniklinikum in Linz mit rund 60 Pflegepersonen und Ärzten freute sich: „Vielen Dank, Ihre Spende erleichtert uns das tägliche Arbeiten im Krankenhaus sehr!“