StiWa-Test – Einer für alles

Sechster Sieg in Folge für Siemens iQ700 Bodenstaubsauger

Kleingeräte | 0 | | Dominik Schebach | 16.04.2020

Seriensieger: Zum sechstem Mal in Folge konnte die Marke Siemens beim StiWa-Test in der Kategorie Bodenstaubsauger mit Beutel den Testsieg holen. (© BSH Hausgeräte)

In der Kategorie „Bodenstaubsaugern mit Beutel“ präsentiert sich Siemens als Seriensieger. Bereits zum sechsten Mal in Folge konnte die Marke die Tester der Stiftung Warentest überzeugen. Dieses Jahr schickten Siemens den iQ700 (VSC7AC342), einen Staubsauger mit Beutel und Standarddüse, ins Rennen und teilt sich den Spitzenplatz mit einem weiteren Gerät in dieser Kategorie. Das Modell setzte sich mit der Gesamtnote 2,1 („GUT“) durch und geht insbesondere in der Kategorie „Handhabung“ als Sieger hervor. Getestet wurden insgesamt 13 Bodenstaubsauger – davon acht mit Beutel.

Im Test hat sich der iQ700 nicht nur als zuverlässiger Begleiter im täglichen Kampf gegen Staub erwiesen, laut Testergebnis entfernt er auch besonders zuverlässig Grobgut. In der Kategorie „Saugen“ erhielt der Siemens iQ700 (VSC7AC342) die Note „GUT“ (2,1) und zeichnet sich vor allem durch eine tadellose Grobgutaufnahme sowie effektives Saugen über Ritzen und auf Polstern aus – Stiftung Warentest honoriert diese Leistungen jeweils mit dem Testurteil „SEHR GUT“.

Testsieger in der Kategorie „Handhabung“

Herausragende Ergebnisse kann der Bodenstaubsauger mit Beutel und Standarddüse in der Gesamtkategorie „Handhabung“ verbuchen. Hier belegt der iQ700 mit einer Gesamtnote von 2,3 („GUT“) den ersten Platz – und das zum sechsten Mal in Folge seit 2014. Fünf Tester simulierten in der Kategorie den alltäglichen Gebrauch des Saugers und bewerteten dabei unter anderem die Gebrauchsanleitung, die Montage und Anzeigen des Geräts, das Saugen auf Hartböden, Treppen und Polstern sowie das Tragen und Reinigen des Geräts. In allen genannten Testbereichen zeichnete die Testjury den iQ700 von Siemens mit der Note „GUT“ aus. Unterstützt durch die XXL-Polsterdüse und die automatische Bodenerkennung liefert er zuverlässige Reinigungsergebnisse auf verschiedensten Untergründen.

Auch sonst konnte das Modell bei der Bedienung überzeugen: So gehe der Austausch von Filtern und Beuteln beim iQ700 leicht von der Hand, wie die Testjury der Stiftung Warentest bestätigte. Das Staubrückhaltevermögen in der Kategorie „Umwelteigenschaften“ und der Wechsel von Beutel und Filter, sowie das Reinigen der Düse wurden mit „GUT“ bewertet. In punkto Sicherheit und Haltbarkeit glänzt der iQ700 sogar mit einem „SEHR GUT“.