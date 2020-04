Food- und Non-Food-Sortiment

Gratis Hauszustellung für Metro-Kunden

Die Branche Bilder | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 17.04.2020 |

Metro bietet seinen Kunden nun die gratis Hauszustellung an. Wie der Großhändler sagt, kann online aus einer umfassenden Auswahl aus dem gesamten Metro-Sortiment sowohl im Lebensmittel- als auch in Nonfood-Bereich bestellt werden.

Seit 19. März „dürfen“ Konsumenten auch ohne im Besitz einer Kundenkarte zu sein bei Metro einkaufen. Wie Medien berichten, geht der Großhändler nun einen Schritt weiter und bietet Kunden mit Karte ab sofort die gratis Hauszustellung an – aus dem Food- und Non-Food-Sortiment.

„Um dem Auftrag als Grundversorger nachkommen zu können“, wie es in einer Aussendung hieß, öffnete Metro am 19. März seine Türen für alle Kunden – auch für jene, ohne Kundenkarte. Nun kommt die gratis Hauszustellung für Kunden mit Metro Karte dazu – im Raum Wien, Linz, Graz und Salzburg sowie in den Regionen Rum/Innsbruck, Dornbirn, Wels, Wiener Neustadt und Klagenfurt.

Im Gespräch mit leadersnet erklärt Metro Österreich-CEO Xavier Plotitza: „Wir halten engen Kontakt zu unseren Kunden und begleiten sie durch die Krise. Daher wissen wir auch jetzt, welche Services benötigt werden und mit der Hauszustellung setzen wir den nächsten Schritt im verantwortungsvollen Umgang mit der Coronakrise. Metro-Kunden können online aus einer umfassenden Auswahl aus dem gesamten Metro-Sortiment sowohl im Lebensmittel- als auch in Nonfood-Bereich bestellen.“

Metro Kunden loggen sich wie bisher ins Online-Sortiment ein, wählen die gewünschten Artikel sowie Stückzahl und bestellen. Die Mindestbestellmenge beträgt laut leadersnet 150 Euro netto. Der Liefertermin werde persönlich abgestimmt, die Waren am übernächsten Werktag gratis geliefert.