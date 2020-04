Neue Tonabnehmer und Vollverstärker

HZ Electronics: Neuheiten-Trio von Rega

Wolfgang Schalko | 17.04.2020

Das APHELION 2 gehört zur 4. Generation einzigartiger MC-Abtastsysteme von Rega.

Gleich drei Neuheiten aus dem Hause Rega sind bei HZ Electronics verfügbar: Das High-end Tonabnehmersystem APHELION 2, das zur 4. Generation einzigartiger MC-Abtastsysteme von Rega gehört und die hoch entwickelte Technologie des Apheta-3 auf ein neues Niveau hebt. Weiters das ANIA-PRO, das mit dem vom Apheta-2 bekannten Vital-Nadelschliff versehen ist, um das Maximum an Informationen aus den Rillen zu holen. Und drittens der io-Vollverstärker, der beim Klang ebenso wie beim Preis überzeugen kann.

Die Rega Entwickler haben alle technischen Merkmale neu durchdacht und optimiert. Entstanden ist das APHELION 2 (UVP 3.999 Euro) mit einem außerordentlich steifen Bor-Nadelträger, der einen Diamanten mit dem von Rega hoch entwickelten Fine Line Schliff trägt. Der Antrieb besteht aus einem extrem starken Neodym Magneten und einer sehr sorgfältig von Hand auf einen winzigen Kreuzträger gewickelten Spule aus extrem dünnem Feindraht. Die mit dieser Anordnung einhergehende Gewichtsreduktion erlaubt eine verbesserte Abtastung und eine höhere Auflösung von kleinsten Details, die in der der Plattenrille verborgen sind. Das APHELION 2 ist in einem hoch präzise aus einem Stück gefertigten, schwarz eloxiertem Aluminiumträger eingebaut. Eine gelbe ultraleichte Abdeckung dient als Schutz vor Beschädigung. Dieser Tonabnehmer ist die ideale Ergänzung zu dem vielfach preisgekrönten Platenspieler Rega Planar 10 und gehört zur serienmäßigen Ausstattung des Spitzenmodels Rega Naiad.

Der jüngste Neuzugang der Rega Moving Coil Tonabnehmer Familie ist das ANIA-PRO (UVP 999 Euro). Es ist mit dem vom APHETA-2 bekannten Vital-Nadelschliff versehen. Das Profil dieser Nadelform ist dafür ausgelegt, das Maximum an Informationen aus den Rillen zu holen. Das ANIA-PRO zeichnet sich durch einen straffen Bass, geschmeidige Mitten und eine saubere Hochtonwiedergabe aus. Das Ergebnis ist ein sehr ausgewogenes und detailliertes Klangbild. Wie bei allen Rega MC Systemen hat auch das neue ANIA-PRO eine von Hand gewickelte Mikrospule, die in einem Polysulfid Gehäuse hoher Steifigkeit eingebaut ist. Diese Bauweise erlaubt eine präzise Ausrichtung das Systemkörpers. Die für Rega Tonabnehmer bekannte 3-Punkt Befestigung bietet eine optimale Ankopplung an den Tonarm und eine automatisch immer richtige Einstellung des Überhanges. Der Systemkörper wird für eine einfache und sichere Handhabung durch eine Abdeckung aus festem rot-transparentem Material geschützt. Ein besonders kräftiger Neodym Magnet und die sorgsam gewickelte Kreuzspule auf Eisenträger bilden den Kern des Generators, der durch seine Konstruktion eine saubere und hoch auflösende Abtastung vermittelt. Das ANIA-PRO ist der ideale Tonabnehmer für die Rega Plattenspieler Planar 3, 6 oder 8.

Der neue Vollverstärker Rega -io- (UVP 499 Euro) wurde in England in der bekannten Top-Rega Qualität speziell für die Bedürfnisse von Musikliebhabern entwickelt und hergestellt. Er ist einfach zu handhaben und fügt sich problemlos in jede HiFi Anlage ein. Seine kompakten Abmessungen erlauben eine leichte Aufstellung. Dabei hat der –io– Eigenschaften, wie man sie eher von Geräten einer höheren Preisklasse gewohnt ist, z.B. einen hochkarätigen MM-Phonoeingang. Zur Ausstattung gehören außerdem noch 2 Hochpegeleingänge und eine neu entworfene System-Fernbedienung. Der besonders hochwertig ausgelegte Kopfhörerausgang wurde so konstruiert, dass er eine optimale Qualität liefert, ohne dabei andere Funktionen zu beeinträchtigen. Besonders bemerkenswert ist, dass im Rega –io– die gleiche Endstufe und das gleiche Phonoteil des vielfach preisgekrönten größeren Bruders Brio Platz gefunden haben. Ziel war es, dessen außergewöhnliche Klangqualität in kompakter und kostengünstiger Form zu realisieren, ohne dabei auf hochwertige Komponenten zu verzichten.