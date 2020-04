Bester Sound mit bestem Noise Cancelling

JBL launcht neue Kopfhörerserie CLUB

Multimedia Bilder | 0 | | Wolfgang Schalko | 17.04.2020 |

Das Spitzenmodell CLUB ONE bietet ultimatives Noise Cancelling und hervorragende Soundqualität.

Die neue JBL CLUB-Serie wurde zusammen mit den besten DJs der Welt entwickelt und bringt epische Bühnenmomente direkt zu den Hörern – mit dem berühmten JBL Pro Sound, unübertroffenem Noise Cancelling und hochwertigem Design.

JBL hat sich mit international erfolgreichen DJs wie Armin van Buuren und Nicky Romero zusammengetan, um den besten Sound und die modernste Technologie in seine Kopfhörer zu packen. „Als DJ dreht sich bei meiner Musik alles um die Klangqualität. Ich habe mit den Audiospezialisten von JBL zusammengearbeitet, um etwas völlig Neues zu entwickeln: Schlanke Kopfhörer, die eine erstaunliche Klangklarheit, eine sehr bequeme Passform und natürlich einen fetten Bass haben. Egal ob professioneller DJ oder Musikliebhaber, die Kopfhörer passen zu jedem Lebensstil”, erklärt Armin.

Der Hauptdarsteller der JBL CLUB-Serie ist der JBL CLUB ONE, der das bisher beste Noise Cancelling von JBL bietet. Ist Konzentration gefragt? Soll die Außenwelt ausgeblendet werden? Einfach die SilentNow-Taste für eine komplette Geräuschunterdrückung drücken. Die adaptive Technologie von JBL wurde für einen individuellen Lebensstil entwickelt und ist so leistungsstark, dass sogar Geräusche durch die Bewegung der Haare oder der Sonnenbrille ausgeblendet werden. Das Noise Cancelling kann so angepasst werden, dass man dabei dennoch mit der Umgebung verbunden bleibt.

Die JBL CLUB-Serie führt die Nutzer Backstage und direkt in die Aufnahmestudios der größten Künstler. In der My JBL Heaphones App können sie mit der Stage+ Funktion die Klangprofile von Armin van Buuren, Nicky Romero und vielen anderen anhören. Und wer Musik lieber nach seinem ganz persönlichen Geschmack erleben will? Kein Problem – einfach ein eigenes Klangprofil erstellen.

Legendärer Sound, überall und jederzeit

Mit 50 Stunden Wiedergabezeit, Sprachassistenten auf Knopfdruck und einem komfortablen, gepolsterten Design ist dieser Kopfhörer der ideale neue beste Freund:

Sehnsucht nach ultimativem Noise Cancelling und hervorragender Soundqualität – dann alle Augen auf den CLUB ONE

Erstaunliche Klangqualität, Style und Noise Cancelling, das die Grenzen überschreitet – dann dreht sich alles um den JBL CLUB 950NC

Hochwertige, kompakte On-Ear-Kopfhörer, die beeindrucken – dann ist der JBL CLUB 700BT genau der Richtige

Die Modelle JBL CLUB ONE, JBL CLUB 950BT und JBL CLUB 700BT sind ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 349, 249 und 149 Euro in Deutschland und Österreich verfügbar.