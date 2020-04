Warum wir an die Eigenverantwortung der Forum-User glauben und doch manchmal eingreifen müssen

Wenn Diskussionen aus dem Ruder laufen

Hintergrund | 4 | | Dominik Schebach | 19.04.2020

Das elektro.at-Forum ist für mich ziemlich einzigartig in der Medienbranche. Bewusst ist es sehr offen gestaltet und die Redaktion hält sich auch bewusst sehr zurück, wenn es um die veröffentlichten Postings geht. Jeder kann mit minimalem Aufwand posten, und die Qualität der Beiträge rechtfertigt dieses Vertrauen in die Eigenverantwortung der User durchaus. In der Regel.

Denn in der Regel sind die Postings der User gut informiert, hintergründig, witzig, manchmal satirisch und oft sehr kritisch sowie immer wieder Anstoß für uns zu weiteren Recherchen samt daraus folgenden Beiträgen. Dank des einfachen Zugangs sind die Postings darüber hinaus gemessen an der Größe der Branche auch recht zahlreich und das Forum lebendig.

Mit anderen Worten, das Forum bietet den Angehörigen der Branche die Möglichkeit wie auf einem Marktplatz sich auszutauschen, Ideen zu lancieren, berechtigte Kritik anzubringen und ja, manchmal auch anonym Dampf abzulassen. In meinen Augen ist das ideal. Auch ein kritischer Diskurs mit Rede und Widerrede ist möglich, ja erwünscht. Solange sich dabei alle an die Netiquette halten, funktioniert das, und das Forum bringt einen Mehrwert für die Branche.

Wie gesagt, das ist die Regel. Doch manchmal laufen die Postings aus dem Ruder – so wie in der vergangenen Woche wieder einmal. Dann werden die Postings beleidigend, an die Stelle der sachlichen Kritik treten Angriffe auf die Person, bis hin zur Rufschädigung. Während sich die sinnlosen Flame Wars – bar jeder wertvollen Information – im Forum ausbreiten, frag ich mich dann, ob unser Glaube an die Eigenverantwortung der Menschen noch gerechtfertigt ist.

„Leute geht’s noch?“, möchte ich dann fragen. Wir haben hier eine einmalige Plattform. Aber wenn man aus Frust anonym nachtritt, dann kann das Forum seine Rolle als Seismograph für die Stimmung in der Branche nicht mehr erfüllen. Ausdrücklich möchte ich deswegen jene User positiv hervorheben, die auf einem fairen Umgang auf der Plattform miteinander bestehen.

Im Endeffekt ist aber so, „The buck stops with us“. Wenn das Forum dafür missbraucht wird, um Personen unter dem Deckmantel der Anonymität unfair anzugreifen, dann verliert die Plattform ihren Wert. Das wollen wir verhindern und wir werden eingreifen.

Und bitte liebe User vergesst niemals, auf der anderen Seite sitzt ebenfalls ein Mensch.