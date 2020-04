Beste Saugleistung bei geringer Lautstärke

StiWa: Bosch Testsieger bei den beutellosen Bodenstaubsaugern

Dominik Schebach | 20.04.2020 | 0 |

Tierhaare und Grobgut zählen zu den hartnäckigsten Verschmutzungen. Deshalb testet die Stiftung Warentest seit 2018 in ihren Staubsaugertests auch, wie gut die Testmodelle diese Herausforderung meistern. Der Relaxx’x ProFamily (BGS5FMLY2) von Bosch konnte die Testjury in diesen Szenarien überzeugen und erhielt die Gesamtnote „GUT“ (2,2) – womit das Gerät, zusammen mit einem weiteren Testgerät, Testsieger unter den beutellosen Bodenstaubsaugern mit Standarddüse wurde.

Wie der Name verrät, hat Bosch den Relaxx’x ProFamily für die Reinigungsbedürfnisse von Familien konzipiert. Dieser Fokus hat sich auch in den Testergebnissen der Stiftung Warentest widergespiegelt: Brösel, Staub und grober Schmutz sind auf allen Bodenarten effektiv entfernt worden. In den Bereichen der Grobgutaufnahme, der Faseraufnahme aus Polstern und beim Saugen in Ritzen erzielt das Modell jeweils die Höchstnote „SEHR GUT“. In der Gesamtkategorie „Saugen“ belegt der Relaxx’x ProFamily von Bosch den ersten Platz und lässt fünf weitere Bodenstaubsauger ohne Beutel (vier mit Standarddüse, einer mit Elektrobürste) hinter sich.

Der Relaxx’x ProFamily konnte nicht nur mit seiner guten Saugleistung (Note 2,2) punkten. Die Lautstärke auf Teppichböden überzeugte mit dem niedrigsten Wert aller getesteten Geräte („SEHR GUT“) und auch die Reinigung von Hartböden fällt positiv auf („GUT“). Das Gerät schneidet mit dem Testurteil „GUT“ im Bereich der Umwelteigenschaften ab.

Tierhaare sind keine Herausforderung

Die Aufnahme von Tierhaaren auf Teppichböden ist für viele Staubsauger noch ein Problem, wie der aktuelle Test der Stiftung Warentest zeigt. Die Mehrheit der getesteten Geräte zeigt nur befriedigende bis ausreichende Ergebnisse in diesem Bereich. Der Relaxx’x ProFamily von Bosch hingegen entfernt Tierhaare verlässlich und wurde in der Kategorie Tierhaaraufnahme als einziges Gerät mit Standarddüse mit dem Testurteil „GUT“ ausgezeichnet.

Bei solch einer starken Saugleistung können auch Kleinteile aufgesaugt werden. Der Relaxx’x ProFamily (BGS5FMLY2) verhindert dies mit der ToyGuard Spielzeugfalle, in der Kleinteile aufgefangen und dann staubfrei direkt am Rohr entnommen werden können.