Hermi neuer Premium-Partner der e-Marke

21.04.2020

Der Vertrag ist unterzeichnet und Hermi als neuer Premium-Partner freut sich über die Kooperation mit der e-Marke Austria – im Bild: Daniel Fischer, verantwortlich für den Vertrieb in Österreich, und Geschäftsführer Miran Rauter (re.). (© Hermi)

Das Familienunternehmen Hermi mit 30-jähriger Erfolgsgeschichte setzt zukünftig auf die Kooperation mit der e-Marke Austria. In erster Linie sollen natürlich Elektrotechniker von Qualität und Know-how im Bereich Blitz- und Überspannungsschutz sowie bei Kabeltrag- und Konstruktionssystemen profitieren. An gemeinsamen Aktivitäten mit der e-Marke wird jedenfalls bereits getüftelt.

Gegründet 1984 vom Vater des heutigen Geschäftsführers Miran Rauter, beschäftigte man sich damals intensiv mit der Entwicklung und Produktion von Blitzschutzsystemen. Der Fokus lag auf einer dauerhaften Haltbarkeit der Produkte zu fairen Preisen. Diesem Motto ist man bis heute treu geblieben. Mittlerweile wurde das Sortiment um die Bereiche Überspannungsschutz, Kabeltragsysteme und moderne Konstruktionssysteme (z.B. für PV-Anlagen) erweitert. Alle Produkte werden im eigenen Werk in Celje (SLO) produziert. Dort legt man großen Wert auf moderne, leistungsfähige und effiziente Anlagen, in die laufend investiert wird. Produktion, Vertrieb, Montage und Design aus einer Hand – das bietet Hermi mittlerweile an 10 Standorten in Europa.

Systemlösungen und Eigenentwicklungen

Nicht nur qualitativ hochwertige Produkte zeichnen Hermi aus, sondern besonders Flexibilität und Innovationskraft. Kunden erhalten nicht nur vertriebsseitig, sondern auch bei der Planung, bei technischen Fragen sowie bei der Realisierung von Projekten persönliche Unterstützung von langjährigen, gut ausgebildeten Mitarbeitern. Für optimale Lösungen können auch individuelle Sonderanfertigungen zeitnah produziert und geliefert werden.

Blitzschutz:

Der Blitzschutz von Hermi verfügt über niedrige, mit allen Dacheindeckungen kompatible Typenträger, die sich an die Architektur des Gebäudes kreativ anpassen lassen. Sie bestehen aus langlebigen Materialien – Edelstahl, Kupfer oder Aluminium – und bieten höchste Sicherheit gegen Schäden durch Blitzschlag.

Überspannungsschutz:

Das Hermi Überspannungsschutzsystem bietet einen hochwertigen Schutz mit drei Überspannungsschutzstufen für Elektroinstallationen, PV-Systeme, Informationssysteme, Computernetzwerke, Videosysteme und Hochfrequenz-Koaxialsysteme.

Shield-Programm:

Dieses Software-Tool wird für die Projektierung und Kontrolle bei Blitzschutz-Installationen eingesetzt. Neben der Berechnung und Optimierung der erforderlichen Schutzmaßnahmen wird auch eine Materialliste erstellt.

Kabeltragsysteme:

Die Kabeltragsysteme von Hermi werden aus hochwertigen Materialien gefertigt. Sie stehen in einer großen Typenvielfalt, in unterschiedlichen Blechstärken, Farben und Ausführungen zur Verfügung. Es gibt sie als feuerbeständige Variante oder auch in einer beliebigen RAL-Farbe pulverbeschichtet. Für den Einsatz unter schwierigsten Bedingungen eignen sich Systeme aus säurebeständigem Edelstahl.

Innovative Eigenentwicklung „Fast Joint“:

Dem Monteur die Arbeit so leicht wir möglich zu machen, ist eines der Ziele von Hermi. Mit „Fast Joint“ hat man einen Verbindungsteil für Kabelrinnen entwickelt, der ohne Schrauben und ohne Werkzeug auskommt. Das spart bis zu 40% der Montagezeit.