„Neuheiten außerhalb der Messe präsentieren“

IFA pausiert: BSH Hausgeräte trägt Entscheidung mit

Dominik Schebach | 22.04.2020 | 0 |

Nach der Absage der IFA überlegt man bei BSH Hausgeräte Präsentationsmöglichkeitenfür die Neuheiten des Unternehmens außerhalb der Messe.

Man hatte es erwartet: Gestern Abend haben die Veranstalter, gfu und Messe Berlin, die Absage der Internationalen Funkausstellung bekannt gegeben. Nun melden sich die BSH Hausgeräte zu Wort. Der Großaussteller unterstützt die Entscheidung und rückt den Schutz der Mitarbeiter und Messebesucher in den Vordergrund.

Mit dem gestrigen Entschluss des Berliner Senats, Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Besucher bis zum 24. Oktober auszusetzen, war auch die Entscheidung zur Absage der IFA gefallen. Dementsprechend werde auch die BSH Hausgeräte die Messeauftritte ihrer Globalmarken Bosch und Siemens pausieren, hieß es heute im Münchner Hauptquartier des Unternehmens.

„Wir tragen die Entscheidung selbstverständlich mit. Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen*, Partner, Kunden und Gäste haben für uns die höchste Priorität“, sagt Volker Klodwig, Vertriebsleiter Zentral- und Osteuropa bei der BSH. „Wir werden als Europas und Deutschlands Marktführer natürlich auch in diesem Jahr unsere Innovationskraft unter Beweis stellen und die Neuheiten unserer Marken Bosch und Siemens Händlern, Medien und Konsumenten auch außerhalb der Messe entsprechend präsentieren.“

Die IFA als weltweit größte Messe für Consumer Electronics und Home Appliances ist ein wichtiger Schauplatz für Trends und Innovationen und begeistert in jedem Jahr Händler, Besucher und Experten aus Industrie und Medien. Die BSH gehört zu einem der größten Home Appliance-Ausstellern auf der Messe. Seit mehr als zehn Jahren präsentiert der Hersteller dort sein Hausgeräteportfolio sowie seine digitalen Serviceangebote, die Konsumenten ein Plus an Lebensqualität bieten sollen. Ursprünglich sollte die IFA am 02. September 2020 mit zwei Pressetagen beginnen und ihre Tore vom 04. bis 09. September 2020 für die Öffentlichkeit öffnen.