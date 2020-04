Kinofeeling für zu Hause

JBL bringt die Bar 9.1

Wolfgang Schalko | 22.04.2020

Die Zukunft des Heimkinos ist da: JBL präsentiert die JBL Bar 9.1 mit 3D-Sound, der sich realistisch um und über die Hörer bewegt. Die Soundbar kommt in einem atemberaubenden Design – ohne Kabelsalat, ohne zusätzliche Lautsprecher und ohne komplizierte Installation.

Die flexible JBL Bar 9.1 schaltet in Sekundenschnelle in den Dolby-Atmos-Modus um. Diese Klangtechnologie reflektiert den Sound von der Decke und den Wänden direkt zu den Hörern, um diese mitten ins Geschehen zu holen – so sitzt man mit der JBL Bar 9.1 auch zu Hause auf den Logenplätzen.

Die JBL Bar 9.1 ist ein herausragendes Produkt, das sich nahtlos in die Umgebung einfügt. Die Soundbar hat trotz ihrer großen Leistungsfähigkeit ein schlankes, flaches Design, das perfekt in jedes Haus passt. Die geschliffene Oberfläche und der elegante Metallkörper eignen sich für jeden Einrichtungsstil, ganz gleich, in welchem Raum die Soundbar platziert oder präsentiert wird.

Zudem kreiert die Soundbar schon vor dem großen Auftritt die richtige Stimmung: Ausgestattet mit Airplay 2 und Chromecast ermöglicht die JBL Bar 9.1 müheloses Musik-Streaming in hoher Qualität oder ein Multi-Room-Setup.

Und der mitgelieferte 10-Zoll-Subwoofer lässt die Nutzer jede Explosion und jeden Donnerschlag hautnah spüren.

Die JBL Bar 9.1 ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 999 Euro in Deutschland und Österreich verfügbar.