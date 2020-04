Für Haushalte mit Auto und Haustier

Die neuen Staubsauger von Rowenta

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 23.04.2020

Rowenta möchte mit seinen neuen Staubsauger-Modellen erneut seinen Anspruch unterstreichen, „Kunden maximale Saugleistung für alle Herausforderungen und gleichzeitig den höchsten Komfort zu bieten“.

Ob große Räume, schwer zu erreichende Oberflächen, Möbel, Polster oder Tierhaare – „die neuen Staubsauger-Modelle von Rowenta haben dank der flexiblen Ausstattung auf jede Herausforderung die passende Antwort und sind dadurch der unverzichtbare Helfer im Haushalt“, sagt das Unternehmen.

Es gibt neue Staubsaugermodelle von Staubsauger-Experte Rowenta. So zB den Compact Power XXL (RO4825). Dieser überzeuge durch seine hohe Saugleistung und den langlebigen kraftvollen Motor, wie der Hersteller beschreibt. „Trotz der kompakten Bauweise verfügt er über ein XXL-Auffangvolumen, das 2,5 Liter Staub auffängt und somit unnötig häufiges Ausleeren verhindert.“

Der Compact Power XXL sei leicht und dadurch angenehm zu manövrieren, wie das Unternehmen weiter beschreibt. „Durch die großen Räder überwindet er mühelos jedes Hindernis und der integrierte Tragegriff vereinfacht den Transport des Gerätes in ein anderes Stockwerk. Er verfügt über einen Kabel-Aktionsradius von knapp 9 Metern. Durch die integrierte Möbelbürste wird umständliches Umstecken unnötig.“ Die UVP liegt bei 149,99 Euro.



Mit und ohne Beutel – Die Silence Force-Reihe

Der Silence Force Cyclonic Animal (RO7690) verfügt über einen 2,5 Liter großen Auffangbehälter. „Dazu ist er ist mit einer leistungsstarken PowerAir Bodendüse ausgestattet, die auch starke Verschmutzungen mit zwei Leistungsstufen beseitigen und auf allen Bodenarten sanft dahingleitet“, so Rowentra und: „Angetrieben vom leistungsstarken Effitech Motor glänzt er mit minimaler Staubemission, so dass die ausgelassene Luft deutlich sauberer ist also die normale Umgebungsluft. Gleichzeitig sorgt das vielfältige Zubehör dafür, dass bereits nach einem Durchgang kein Staubkorn oder Schmutzpartikel zurückbleibt – auf allen Böden, Polstern oder Fugen.“

Er hat eine Lautstärke von 65dB, einen ergonomisch geformten Griff mit 3 Griffbereichen und ein XXL-Teleskoprohr. Besonders Haustierbesitzer sollen sich über die mitgelieferte Mini- und Maxi-Turbo-Düse freuen: „Damit ist die Entfernung von Tierhaaren auf Polstern, Kissen und Teppichen so einfach wie nie zuvor“, verspricht Rowenta. Die UVP liegt bei 399,99 Euro.

Der in Rot gehaltene Silence Force Animal (RO7473) fasst 4,5 Liter und ist mit 58dB noch leiser. Im internen Rowenta-Vergleich schneide das Gerät mit am besten ab und liefere in verschiedenen Parametern, die sich an EU-Standards orientieren, „beste Ergebnisse in Energieeffizienz, Staubemission, Lautstärke und Staubaufnahme auf Teppich- und Hartböden“, wie Rowenta berichtet. „Mit außergewöhnlich niedrigem Stromverbrauch steckt im neuen Silence Force Animal ein sehr langlebiger und energieeffizienter Motor, dessen Abluft staubfreier ist als die Raumluft“, so der Hersteller weiter. Auch er sei mit der Mini-Turbodüse ideal dafür geeignet, Tierhaare zuverlässig zu entfernen. Dazu komme die im Griff integrierte Möbelbürste sowie Düsen für Parkett, Polster und Fugen – dies um „auf jeder Oberfläche absolute Sauberkeit in einem Durchgang zu garantieren.“ Dank der vier multidirektionalen gummierten Räder soll sich der Staubsauger mit minimalem Kraftaufwand bequem bewegen lassen. Eine Füllanzeige dafür sorgt, dass beim Öffnen keine böse Überraschung wartet. Der Silence Force 58db Animal, der übrigens auch über eine Füllanzeige verfügt, hat eine UVP von 349,99 Euro.

Power XXL Home & Car

Wir alle wissen: Die Reinigung des Autoinnenraums kann zur echten Herausforderung werden, wenn das Kabel nicht lang genug ist oder das Saugen unter den Sitzen und in den Fugen zum Kampf mit dem klobigen Saugrohr wird. Der Power XXL Home & Car (RO3153) mit Beutel sei genau für diese Herausforderungen gemacht, wie Rowenta betont. „Mit dem langen Netzkabel und den vier allseitig beweglichen Rädern kommt man bequem um das Auto herum, dazu sorgen die 2in1 Fugendüse und die bewegliche XL-Flexi-Fugendüse mit 60 cm Länge dafür, dass auch der letzte Winkel und schwer zugängliche Stellen unter den Sitzen oder zwischen Sitzpolstern in kurzer Zeit sauber werden. Mit der kraftvollen Parkettdüse und dem extragroßen Fassungsvermögen von 4,5 Litern lassen sich im gleichen Durchgang die eigenen vier Wände zuverlässig reinigen“, wie der Hersteller beschreibt. Die UVP liegt bei 199,99 Euro.