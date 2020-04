Für Neukunden

A1: Gratis Tablet zu allen Glasfaser Internet-Tarifen

Dominik Schebach | 24.04.2020 | 0 |

Verlässliches Glasfaser-Internet ist in den letzten Wochen für viele ÖsterreicherInnen noch wichtiger geworden, als es bisher schon war: ungeteilte Bandbreite bei Videokonferenzen aus dem Homeoffice und stabile Performance für Streaming und Homeschooling verbinden nun noch mehr Menschen miteinander. Ab 27. April erhalten alle Neukunden, die sich für einen Glasfaser-Internet Tarif entscheiden gratis ein WiFi-Tablet dazu.

Laut Betreiber gilt die Aktion bei Anmeldung von A1 Internet, A1 Xplore TV Kombi oder einem A1 5GigaNet Tarif für Neukunden ab dem 27.April 2020. Als Tablet erhalten sie das Huawei MediaPad T3 10 WiFi dazu. Dieses wird nach der Herstellung per Post an die Herstellungsadresse gesandt. Erhältlich ist das Angebot in allen A1 Shops, im A1 Online-Shop sowie bei A1 Partnern im Fachhandel.