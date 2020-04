Neue Limited Edition

Cremesso Kenya

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 24.04.2020

Die neue Limited Edition von Cremesso heißt „Kenya“. Sie bestehen zu 100% aus hochwertigen Arabica-Bohnen und das Aroma wird mit schokoladigen sowie beerigen Noten beschrieben.

Cremesso stellt die neue Sorte Kenya vor, eine Limited Edition aus handverlesenen Bohnen, die ihren Ursprung im Hochland Kenias haben.

Die Heimat der neuen Limited Edition Kenya von Cremesso ist der Ort Kiambu County, der im Hochland Kenias liegt. „Die Region ist für seine vorzüglichen Kaffees und auch Tees bekannt, die sowohl von Sonne als auch einem regenreichen Klima geprägt sind“, beschreibt Cremesso.

Um die Herkunft des Ortsnamens ranken sich viele Geschichten, wie das Kapselunternehmen erzählt: „Eine bezieht sich auf das regenreiche Klima und besagt, dass Kiambu vom Begriff ‚kia mbuu‘ kommt, was übersetzt in etwa ‚Ort des Nieselregens‘ bedeutet. Und eben hier findet sich auch das Geheimnis der hochwertigen Qualität. Durch die regelmäßigen Regenfälle und die in der Region vorkommende Vulkanerde ist Kiambu County bestens geeignet für den Kaffeeanbau.“

Hinzu komme die langsame Höhenreifung, die – gepaart mit dem gemäßigten Klima – zu einer feinen Aromaentwicklung führt und eine hervorragende Kaffeequalität schafft. „All diese Faktoren sorgen dafür, dass die Limited Edition Kenya im Geschmack ebenso vielfältig ist wie auch ihr Herkunftsort“, sagt Cremesso.

Lokale Kleinbauern kümmern sich um die Ernte der handverlesenen Arabica Bohnen, die auf 1500 bis 1750 m über dem Meer reifen. Danach erfahren die Bohnen eine schonende Röstung, wodurch ihre komplexen Aromen bestens zur Geltung kommen sollen. „Dem als süß zu charakterisierenden Geschmacksprofil steht eine angenehme Säure entgegen, die in Kombination ein einzigartiges Genusserlebnis bilden“, erläutert Cremesso.

Die Aromen der Limited Edition Kenya werden mit schokoladigen und beerigen Noten beschrieben. „Als Espresso zubereitet entsteht ein Kaffee mit dicker Crema, der durch ein harmonisches Röstaroma abgerundet wird und in seinem Geschmack die Vielseitig- und Lebhaftigkeit seines Ursprungs widerspiegelt“, wie der Hersteller erläutert.

Die Limited Edition Kenya besteht zu 100% aus hochwertigen Arabica-Bohnen aus Kenia und hat den Stärkegrad 3 auf einer 5-teilgen Skala. Eine Verpackungseinheit beinhaltet 16 Kapseln und die UVP liegt bei 4,99 Euro.