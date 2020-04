„Für ein Stück mehr Lebensqualität“

Neu: Rowenta Pure Air Genius

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 27.04.2020

Rowenta stellt den Pure Air Genius vor, einen neuen Luftreiniger, der „99,99% der Allergene und Feinstaub durch ein leistungsstarkes Filtersystem filtert und sogar selbstständig und ferngesteuert zu jeder Tages- und Nachtzeit reinigt“, wie der Hersteller sagt.

Es ist Pollensaison. Für Allergiker hat Rowenta nun eine Lösung, wie das Unternehme sagt: den Pure Air Genius, „einen komfortablen und leistungsstarken Luftreiniger mit integrierten Sensoren und leistungsstarkem Filtersystem“.

Mit dem Pure Air Genius möchte Rowenta ein Stück mehr Lebensqualität in die heimischen vier Wände bringen, wie das Unternehmen sagt: „Der Luftreiniger verschafft Linderung für die zunehmende Anzahl an Allergikern. Er reduziert das Risiko, Allergien, Asthma oder Atembeschwerden zu entwickeln, indem er in nur wenigen Minuten bis zu 99,99% der Allergene und Feinstaub aus der Luft filtert. Durch die integrierten Sensoren und einer Anzeige für Luftqualität passt er sich automatisch an die Luft im Zimmer an und sorgt zu jeder Tages- und Nachtzeit für reine Luft. Die Timer-Einstellung und die Fernsteuerung per App sorgen darüber hinaus für hohen Bedienkomfort.“

Ein effektives Filtersystem

Wie der Hersteller sagt, ermöglicht das „leistungsstarke Filtersystem des Pure Air Genius die Reinigung von 350 Kubikmeter pro Stunde.“ Das entspreche der Reinigung eines Zimmers von 12 Quadratmetern in nur fünf Minuten. „Der Pure Air Genius filtert dabei mit einem raffinierten Filtersystem 99,99% der Allergene und Feinstaub. Ein Vorfilter entnimmt der Luft zunächst gröberen Staub, Partikel und (Tier)haare. Im nächsten Schritt kommt ein 2-in-1-Filter zum Einsatz, dessen Aktivkohle Rauch, Gerüche und flüchtige organische Verbindungen entnimmt, während der integrierte Partikelfilter Feinstaub bis 2,5 µm filtert. Zu guter Letzt zersetzt der NanoCaptur-Filter das schädliche Formaldehyd, das sich in jedem Haushalt befindet, in seine unschädlichen einzelnen Bestandteile. Damit ist der NanoCaptur-Filter der einzige Filter am Markt, der Formaldehyd dauerhaft effizient filtert und anschließend zerstört“, erklärt Rowenta.

Der Vorfilter lässt sich laut Hersteller einfach auswaschen – „damit der Luftreiniger langfristig höchste Leistung bringen kann“ Zusätzlich verfüge der Pure Air Genius über eine Anzeige, wann der nächste Wechsel für den 2-in-1-Filter nötig ist, um die hohe Reinigungsqualität aufrechterhalten zu können. Mit dem 1,80 Meter langen Stromkabel sei er dazu beweglich und lässt sich flexibel im Raum platzieren.

„Hohe Flexibilität und maximaler Komfort“

Der Pure Air Genius wird wie Rowenta erläutert auch aktiv, wenn niemand zuhause ist, um ihn einzuschalten. Die Smartphone-App „Pure Air by Rowenta“ lässt sich direkt mit dem Luftreiniger verknüpfen und soll so Einblicke in die Luftqualität geben und die Erstellung eines Zeitplanes erlauben. Darüber hinaus bietet die App eine Rubrik mit Informationen zu verschiedenen Themen rund um Luftqualität, Feinstaub, Haustiere, Pollen und Formaldehyd.

Ein Timer erlaubt einen verzögerten Start von 1 bis 8 Stunden. Dazu kommen vier Geschwindigkeitsstufen und verschiedene Modi wie der Auto-Tag-/Auto-Nacht-Modus sowie der sogenannte Silent- und Boost-Modus. „So ist dank der geräuschlosen Filterung mit nur 31dB auch zur Schlafenszeit eine zuverlässige Reinigung und staubfreie Nachtruhe möglich“, wirbt Rowenta.

Der Pure Air Genius ist ab April 2020 für eine UVP von 449,99 Euro verfügbar.