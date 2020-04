230 Volt Warnmelder für spezielle Einsatzbereiche

Neue 3000er Modellreihe von Ei Electronics

E-Technik | 0 | | Wolfgang Schalko | 27.04.2020

Ei Electronics hat sein Warnmelder-Sortiment für den Anschluss ans 230V-Netz komplett überarbeitet und als 3000er-Modellreihe neu aufgelegt. (© Ei Electronics)

Rauchwarnmelder werden erfolgreich zum vorbeugenden Brandschutz eingesetzt. Je nach Einsatzgebiet sind Einzelmelder oder vernetzte Geräte vorgeschrieben. Ei Electronics hat die passenden Warnmelder für jeden Anwendungsbereich und stellt sein drahtgebundenes 230 V Sortiment vor.

Für Neubauten und umfangreiche Umbauten sind Rauchwarnmelder im privaten Wohnbereich in allen Bundesländern Pflicht. Darüber hinaus müssen auch Beherbergungsbetriebe, Studentenheime sowie Gebäude mit vergleichbarer Nutzung, die nicht mehr als 30 Betten besitzen, mit Rauchwarnmeldern ausgestattet sein. Gemäß OIB-Richtlinie 2 sind hier vernetzte Rauchwarnmelder einzusetzen, die an das 230V-Netz angeschlossen sind.

Umfassende Funktionalität

Ei Electronics hat kürzlich alle 230 V Warnmelder überarbeitet und als 3000er-Modellreihe im Sortiment eingeführt. Sie zeichnen sich durch eine Vielzahl sicherheitsrelevanter Eigenschaften aus: So überbrücken die selbstaufladenden Notstrombatterien Stromausfälle bis zu sechs Monate lang und Alarmereignisse werden per LED 24 Stunden lang vor Ort signalisiert, wobei die Meldung im Alarmspeicher dauerhaft erhalten bleibt. Die Vernetzung der Melder erfolgt einfach über das stromführende Kabel. Mit dem optionalen Funkmodul Ei3000MRF ist auch nachträglich ein Mischbetrieb aus Draht- und Funkvernetzung realisierbar. Für eine schnelle Ereignisdiagnose lassen sich sämtliche Melder der 3000er-Modellreihe außerdem mit der Audiolink-Funktion per Smartphone auslesen.

Die Installation der 230 V-Warnmelder gelingt dank der berührungssicheren Montageplatte und des easi-fit-Systems von Ei Electronics schnell und einfach. Außerdem kann der abschließende Funktionstest ohne zusätzliches Personal durchgeführt werden. Nach Erzeugen eines Testalarms signalisieren die vernetzten Warnmelder für kurze Zeit weiterhin den Alarm, während der auslösende Melder bereits verstummt ist.

Warnmelder-Komplettanbieter

Das drahtgebundene 230 V-Sortiment von Ei Electronics besteht aus Rauch-, Wärme- und Mehrfachsensor- sowie Kohlenmonoxidwarnmeldern. Nach eigenen Angaben ist der Spezialhersteller der einzige im deutschensprachigen Markt mit einem Warnmelder-Vollsortiment aus Stand-alone-Geräten, Funksystemen und 230 V-Lösungen.