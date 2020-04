Nach HZ-Bericht

Verwirrung um MediaMarkt Schweiz

Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 27.04.2020

Zahlungsstopp oder verlängerte Zahlungsziele? Ein Bericht der Handelszeitung sorgt in der Schweiz für Verwirrung.

Ende vergangener Woche hat in der Schweiz eine Online-Meldung der Handelszeitung für Unruhe gesorgt: Dort hieß es sinngemäß, dass MediaMarkt Schweiz seinen Lieferanten per Brief eine Einstellung der Zahlungen angekündigt hätte. Eine Nachfrage von elektro.at bei MediaMarkt Schweiz ergab ein anderes Bild: Demnach hatte sich die Elektrogroßfläche bei unseren westlichen Nachbarn mit fünf Lieferanten über längere Zahlungsziele geeinigt.

Auch in der Schweiz sind die Geschäfte wegen der Corona-Krise geschlossen. Das soll auch bis mindestens 11. Mai so bleiben. Der Handel ist auch dort unter Druck und dazu zählt auch MediaMarkt. Der Retailer verfügt über 26 Standorte in der Schweiz. Eine Online-Meldung der Handelszeitung bzw BILANZ vom vergangenen Donnerstag, den 23. April, liest sich dann aber recht alarmierend und sorgt selbst in Österreich für hochgezogene Augenbrauen.

Der Elektrohändler hätte demnach seine Lieferanten per Brief darüber informiert, die Rechnungen „wegen höherer Gewalt bis auf Weiteres“ nicht mehr zu zahlen. Das Medium zitiert dazu einen Sprecher von MediaMarkt Schweiz mit folgenden Worten: „Unter Berücksichtigung der aktuellen Situation haben wir uns mit unseren wichtigsten Lieferanten eng abgestimmt und gemeinsame Lösungen gefunden, die unternehmensweit gelten. Dazu zählt etwa die temporäre Verlängerung der Zahlungsbedingungen.“ Wie BILANZ weiter berichtet, hätten demnach diverse Hersteller und Distributoren ihre Lieferungen an den Konzern mittlerweile eingestellt – bzw verlangen Vorkasse.

„Stimmt nicht“

Nicht sehr glücklich über diese Meldung zeigt man sich bei MediaMarkt Schweiz. „Die im Beitrag gefällte Aussage ist aus mehreren Gründen falsch. Es gibt keinen Zahlungsstopp, sondern es ging in dem Brief an fünf Lieferanten um eine vorübergehende Nichtzahlung. Mit denen haben wir inzwischen eine einvernehmliche Lösung gefunden. Außerdem werden alle Empfänger des Briefs und natürlich auch sämtliche anderen Lieferanten weiterhin bezahlt, bei einigen ist diese auch schon erfolgt“, erklärte ein Sprecher von MediaMarkt Schweiz, gegenüber elektro.at. „Es gibt auch keine Vorkasse bei MediaMarkt, und es stimmt nicht, dass in den Fachmärkten von MediaMarkt Schweiz nichts mehr geht. In den Märkten wird gearbeitet und wegen der Verfünfachung der Online-Bestellungen seit Corona werden diese zum Teil auch aus den Märkten heraus erfüllt.“

Der Retailer sieht den Beitrag als extrem kreditschädigend an, und verlangt deswegen nachdrücklich eine Richtigstellung von den betroffenen Medien. Der Onine-Bericht der Handelszeitung bzw die BILANZ war allerdings am Montagabend noch online.