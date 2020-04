Für eine erholsame Nachtruhe

Beurer erweitert SleepLine

Dominik Schebach | 29.04.2020 | Bilder | 0 |

Mittels der Einschlafhilfe SL 10 DreamLight will Beurer den Benutzern zu einer entspannten Atemtechnik und damit zu einem leichteren Einschlafen verhelfen.

Es gibt viele Gründe, die das Einschlafen erschweren oder eine erholsame Nachtruhe stören. Beurer will hier mit seiner SleepLine Abhilfe schaffen. Mit den speziell für einen gesunden Schlaf entwickelten Produkten wirkt der Ulmer Gesundheitsspezialist Ein- bzw. Durchschlafschwierigkeiten entgegen. Neu im Sortiment sind ab sofort der Anti-Schnarchgurt SL 40 sowie die beiden Einschlafhilfen SL 10 DreamLight und SL 15 DreamSound.

Oft ist es ein „Gedankenkarussell“, das einen am Einschlafen hindert. Mit der Einschlafhilfe SL 10 DreamLight (UVP 30,99 Euro) will Beurer den Benutzern gezielt helfen, vom Alltag abzuschalten. Das Gerät projiziert einen farbigen, pulsierenden Lichtkreis an die Schlafzimmerdecke, welcher in einem bestimmten Rhythmus kleiner und größer wird. Der Nutzer atmet im Einklang mit der Lichtprojektion der Einschlafhilfe ein und aus und kommt auf diese Weise zur Ruhe, denn damit wird die Atmung entspannt und die Gedanken kommen zur Ruhe. Das führe laut Beurer zu einer Verminderung des Stresshormons Cortisol und die Produktion des Schlafhormons nimmt Melatonin zu. Je zwei Atemtechniken und Farben (rot oder blau) sind einstellbar. Bei der 4-7-8 Yoga-Atemtechnik atmet der Anwender vier Sekunden lang ein, hält den Atem für sieben Sekunden an und atmet acht Sekunden lang aus. Die Relax-Atemtechnik führt mit vier Sekunden Einatmen und sechs Sekunden Ausatmen ebenfalls zu einem ruhigen Atemfluss. Das Gerät verfügt über eine Abschaltautomatik nach 8 oder 20 Minuten.

Der SL 15 DreamSound (UVP 30,99 Euro) bietet eine weitere Möglichkeit, das Einschlafen mittels Musik und Tönen zu erleichtern. Die vier speziell für den Einschlafprozess zusammengestellten Klänge können so Beurer Herzschlag und Blutdruck verändern, die Atemfrequenz beruhigen und die natürliche Muskelentspannung fördern. Gewählt werden kann zwischen Meeresrauschen, Sommernacht mit Vogelgesang, Haartrockner und harmonischer Melodie. Dabei entscheidet der Anwender, ob der Klang den ganzen Raum erfüllen soll, die Lautstärke heruntergeregelt oder das Produkt mit Kopfhörern genutzt wird. Zusätzlich kann ein Timer mit automatischer Abschaltung nach 15, 30 oder 45 Minuten eingestellt werden.

Anti-Schnarchgurt

Einen anderen Weg wählt Beurer beim Schnarchen. Unangenehme Schnarchgeräusche sind oft die Folge und können sowohl für den Betroffenen selbst als auch für deren Partner eine Belastung sein. Zu den Hauptursachen zählt das Schlafen in Rückenlage – Unterkiefer und Zunge können zurückfallen und den Rachenraum verengen. Der Anti-Schnarchgurt SL 40 (UVP 71,99 Euro) wird ganz einfach um Brust und Rücken fixiert und verhindert das positionsabhängige Schnarchen in Rückenlage. Dank der verschleißfreien Wasserkontakt-Elektroden aus leitendem Carbonmaterial ist kein Kontaktgel zur Anwendung nötig. Der Lagesensor ermittelt die Körperposition und ein sanfter Elektroimpuls soll für einen Wechsel der Schlafposition sorgen, sodass das Schlafen in Rückenlage vermieden wird. Der SL 40 eignet sich für schwache bis starke Schnarcher.

Die Intensität der Elektrostimulation lässt sich laut Beurer individuell einstellbar. Das anschmiegsame Produkt ist für Brustumfänge von 80-105 cm anwendbar und kann durch den mitgelieferten Erweiterungsgurt auf bis zu 140 cm Brustumfang erweitert werden. Das abnehmbare Bedienteil ist akkubetrieben, der Anti-Schnarchgurt selbst ist handwaschbar.