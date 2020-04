The Beat Goes On

Sony: True Wireless Kopfhörer erstmals mit Extra Bass

Multimedia | 0 | | Dominik Schebach | 30.04.2020

Die WF-XB700 sind die ersten True Wireless-Kopfhörer von Sony mit Extra Bass-Technologie. (© Sony)

Mit dem neuen WF-XB700 erweitert Sony sein kontinuierlich wachsendes Sortiment an True Wireless Kopfhörern erstmals um ein Modell mit sattem, kraftvollen Extra Bass Sound. Gleichzeitig will Sony die Kopfhörer Musikenthusiasten Dank langer Akkulaufzeit, hohen Tragekomforts sowie wegen ihres wasserabweisenden Designs als die perfekten Begleiter für stundenlangen Hörgenuss antragen.

Die Extra Bass-Technologie von Sony sorgt bei dem neuen Kopfhörer für präzise und druckvolle Rhythmen bei gleichzeitigem Erhalt der Klarheit von Stimmen und soll so ein umfassendes und abgerundetes Hörerlebnis bieten. Dank Bluetooth Technologie lässt sich der Kopfhörer einfach mit kompatiblen Geräten verbinden. Seine ergonomische Tri-Hold-Struktur, die an drei verschiedenen Punkten Kontakt mit dem Ohr gewährleistet, sorgt für sicheren Halt und hervorragenden Tragekomfort.

Das Ladeetui des WF-XB700 bietet Schutz und die Möglichkeit, den Kopfhörer auch unterwegs aufzuladen. Eine vollständige Aufladung reicht laut Sony für bis zu 18 Stunden Musikgenuss. Hat man es mal eilig, so sind mit der Schnellladefunktion nach nur zehn Minuten Laden weitere 60 Minuten Sound möglich.Der WF-XB700 ist gemäss IPX4-Bewertung wasserabweisend, weshalb selbst Spritzwasser oder Schweiß dem Kopfhörer bei Verwendung im Regen oder im Fitnessstudion nichts anhaben können.

Die Bedienung des neuen Kopfhörers ist unkompliziert: Per Tastendruck lässt sich die Wiedergabe von Musik starten, pausieren, Titel überspringen oder die Lautstärke anpassen oder auch ganz einfach auf den Sprachassistenten des Smartphones zugreifen und freihändig Anrufe annehmen oder tätigen.Die neuen Kopfhörer sind ab sofort in den Farben Schwarz und Blau zum Preis von 149,90 Euro (UVP) in Österreich erhältlich.